السبت 11 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يستعرض فرص التعاون مع شركات كوبولوزيس اليونانية لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء

جريدة الدستور

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم "ديميتروس كوبولوزيس" رئيس مجموعة شركات كوبولوزيس اليونانية للكهرباء، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من كبار مسئولي الشركة اليونانية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض فرص التعاون مع الشركة اليونانية لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مصر، ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال الربط الكهربائي بين البلدين، تعظيمًا للاستفادة من البنية الأساسية الحديثة التي أسستها وطورتها مصر في مجال الكهرباء خلال الأعوام القليلة الماضية، فضلًا عن المقومات الطبيعية التي تتمتع بها من مصادر طاقة الرياح والشمس.

وقد تم في هذا الإطار التوافق على مواصلة الدراسات الجارية لبلورة التعاون المشترك مع مجموعة "كوبولوزيس" لإقامة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة النظيفة من مصر إلى أوروبا عبر اليونان، ترسيخًا لوضعية مصر كمحور ومركز إقليمي لتداول الطاقة بمختلف أنواعها.

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