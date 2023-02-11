العراق: الاتفاق على تسهيل المدفوعات إلى الصين لتمويل استيرادات القطاع الخاص

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم، عن الاتفاق على تسهيل المدفوعات إلى الصين لتمويل استيرادات القطاع الخاص.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي أن محافظ البنك المركزي علي محسن إسماعيل، التقى «دانيال زيليكو» نائب رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة «جي بي مورغان»، على هامش زيارته إلى واشنطن.

وأضاف البيان أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على قيام مصرف «جي بي مورغان» بتسهيل المدفوعات من النظام المصرفي العراقي إلى الصين لتمويل استيرادات القطاع الخاص بشكل مباشر.

ولفت الى أنه جرت كذلك مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بإدارة الاحتياطيات وإدارة السيولة والدعم الفني المقدّم من المصرف المذكور للبنك المركزي العراقي وللقطاع المصرفي في العراق.

وأشار البيان إلى أن البنك المركزي العراقي ملتزم بتطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً: «تعزيز علاقات البنك المركزي العراقي مع نظرائه في دول العالم بما يخدم عمل القطاع المصرفي العراقي وتطويره».

وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، قد أعلنت، في العام الماضي، عن إعداد حزمة قوانين جديدة تهدف إلى تطوير عمل القطاع الخاص ليكون عصبا رئيسيا في مجال استراتيجية التخفيف من الفقر والبطالة في البلاد ومشاركة القطاع العام المسئولية.

وحتى عام 2003، كان القطاع الخاص يشكل نحو 23% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في العراق، إلا أن فوضى التخطيط وغياب الاستراتيجيات ما بعد ذلك التاريخ دفع بالبلاد إلى أن تكون المستهلك الأكبر للبضائع المستوردة.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد حذر في أكثر من مرة من مغبة الاعتماد على النفط كمورد يتيم في تعضيد موارد الدخل القومي، جراء التغيرات التكنولوجية الحاصلة في العالم، والتي تدفع لدخول الطاقة البديلة وضعف الطلب العالمي على الثروة السوداء خلال العقدين المقبلين.

ودخل العراق منتصف عام 2020 أزمة مالية خانقة اضطرته للاقتراض أكثر من مرة لتأمين رواتب موظفي الدولة، جراء انخفاض أسعار النفط وظروف الإغلاق العالمية التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا.