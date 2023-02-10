السبت 11 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فريق إماراتي ينقذ طفلاً ورجلاً صمدا 120 ساعة تحت الأنقاض

زلزال تركيا
زلزال تركيا

نجح فريق البحث والإنقاذ الإماراتي ضمن عملية "الفارس الشهم/2"، في إنقاذ شخصين قضيا بين الأنقاض نحو 120 ساعة، في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا مؤخرًا.

وحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن الأول طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، والثاني رجل يتراوح عمره بين 50 و60 عامًا، وكلاهما من الجنسية التركية.

وعملت فرق البحث والإنقاذ بكفاءة عالية خلال العملية التي استهدفت إنقاذ الشخصين في محافظة كهرمان مرعش جنوبي تركيا، حتى توجت بالنجاح.

وباشرت الفرق الطبية المعنية بالتعامل مع الناجيين بكفاءة وهما حاليًا بصحة جيدة.

وتعد كهرمان مرعش مركز الزلزال الذي وقع في تركيا، وبلغت قوته نحو 7.8 درجة.

ويستمر الفريق الإماراتي في أعماله الإغاثية بتركيا بحثا عن ناجين تحت الأنقاض، ضمن جهوده لتخفيف آثار الزلزال المدمر، ويتوزع على 3 مناطق هي الأصعب في كهرمان مرعش.

ويحرص الفريق على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة خلال عملية انتشال الناجين، كما يتعامل مع أنقاض المباني باحترافية عالية.

ويعمل الفريق بنظام المناوبات على مدار اليوم في الفترتين الصباحية والمسائية، من أجل تغطية أكبر عدد من المنازل المهدمة التي توجد فرص للعثور على ناجين تحت أنقاضها.

وكانت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت مؤخرًا عن نجاح فرق البحث والإنقاذ في إنقاذ عائلة مكونة من أم وابن وابنتين من الجنسية السورية من تحت الأنقاض، بعد سقوط منزلهم في أعقاب زلزال تركيا.

أزمة جديدة تصيب تركيا وسوريا عقب الزلزال، حيث عادت قافلة مساعدات كانت قادمة من المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا إلى المناطق التي ضربها الزلزال في الشمال الغربي للبلاد يوم الخميس، وفشلت في الوصول إلى من هم في حاجة إليها في أحدث مثال على تعقيد جهود الإغاثة بسبب العداوات الناجمة عن الحرب الأهلية.

البحث والانقاذ الإمارات الزلزال آثار زلزال تركيا سوريا

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