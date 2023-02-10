إصابة شخص فى انقلاب سيارة أعلى كوبرى العمرانية بالجيزة

أصيب أحد الأشخاص إثر انقلاب سيارته الملاكي أعلى كوبري العمرانية اتجاه شارع ربيع الجيزاوي وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري العمرانية إتجاه شارع ربيع الجيزاوي وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة تحمل أرقام 285 د ر ص، اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة قائد السيارة جرى نقل المصاب إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بونش لرفع آثار حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري العمرانية بالجيزة لتيسير الحركة المرورية وسحب التكدسات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.