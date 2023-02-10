وعظ المنيا تنظم ندوة تثقيفية حول «المفاهيم الفكرية المعاصرة»

نظمت منطقة وعظ المنيا الأزهرية والإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، ندوة تثقيفية لوعاظ وواعظات المحافظة، ومعلمي ومعلمات المواد الشرعية والشيوخ بالمعاهد الأزهرية والتوجيه، وأعضاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع المنيا.

وشارك في هذه الندوة الدكتور عبدالفتاح العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية أصول الدين الأسبق ورئيس المركز الأشعري.

واستعرضت الندوة مجموعة من المحاور المهمة حول المنهج الأزهري ودوره في استقرار المجتمع وأثره في المحافظة على الُّلحمة الوطنية من خلال نشر عقيدة أهل السنة والجماعة ودورها في تحقيق الوسطية والاعتدال وترسيخ المفاهيم المنضبطة ومواجهة المفاهيم المضللة كما شهد اللقاء مناقشة مجموعة من المفاهيم الفكرية المعاصرة وكيفية نشر الفهم الصحيح المرتبط بها بين الناس.