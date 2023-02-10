الجمعة 10 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عضو بـ«الشيوخ»: الموقف الخليجى كان حاسمًا فى صد هجمات الغرب عن مصر بعد 2013

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إنه كانت هناك فترة صعبة في العلاقات المصرية الخليجية قبل عام 1970 خصوصًا إثر الصراع في اليمن، مشيرًا إلى أهمية الموقف الخليجي وخصوصًا السعودي والإماراتي والكويتي بعد حرب أكتوبر 1973 ووقف تصدير البترول للدول الغربية المتضامنة مع إسرائيل.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ خلال ظهوره عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أن دول الخليج ساعدت مصر أثناء الحرب، حيث كانت هناك قوات خليجية حاربت مع مصر وسوريا في حرب أكتوبر 73.

وتابع: «بعد ذلك كانت العلاقات المصرية الخليجية بصفة عامة طيبة جدًا» مشيرًا إلى أنه بعد 30 يونيو 2013 الموقف الخليجي وخصوصًا السعودي والإماراتي كان حاسمًا في صد هجمات الغرب خصوصًا من الولايات المتحدة بقيادة باراك أوباما.

عماد الدين حسين: الرئيس السيسي دائمًا يشيد بمساعدة دول الخليج لمصر

وأشار إلى أن موقف السعودية والإمارات وقتها كان حاسمًا، حيث تم التأكيد على عدم السماح للحسابات السياسية أن تجعل المتطرفين يسطرون على مصر.

واستكمل: «أعقب ذلك مساعدات مالية وسياسية متنوعة يشيد بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بصورة كبيرة»، مؤكدًا أن الموقف المصري الخليجي متميز دائمًا والعلاقات الثنائية لا تنقطع، موضحًا أن هناك متطرفين يحاولون التأثير على العلاقات المصرية الخليجية.

هجمات الغرب عماد الدين حسين مجلس الشيوخ العلاقات المصرية الخليجية القاهرة الإخبارية دول الخليج مصر والسعودية

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