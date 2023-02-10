نادي البنك الأهلي يفتتح ملعبه الجديد بحضور وزير الشباب والرياضة (صور)

افتتح نادي البنك الأهلي بمقره في العجوزة، ظهر اليوم، ملعب الفريق الأول لكره القدم بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، ويحيى أبوالفتوح، نائب رئيس النادي.

وحرص وزير الرياضة، خلال جولة الافتتاح، على متابعة كل الإنشاءات التي تم تشيدها خلال الفترة الماضية.

وأشاد الوزير أشرف صبحي بالإنشاءات الضخمة التي تم تشيدها من قبل نادي البنك الأهلي ومستوي التطوير بالنادي، كما أشاد بمستوى ملعب الفريق، متمنيا لهم مزيد من التقدم والازدهار.