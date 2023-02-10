الجمعة 10 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الليلة.. عروض أفلام قصيرة وقضايا متنوعة على مائدة «نادي سينما بذور»

بذور
بذور

أعلن مشروع بذور للتعليم الموازي - برنامج نادي السينما- عن عرض لمجموعة أفلام قصيرة لعدد من المخرجين والممثلين المتميزين، حيث ستعرض أفلام «إنسان» «فيزيتا»، «الحباية» «صاحب الجلالة»، «نون»، «فؤاد الأفروأسيوية» وذلك اليوم الجمعة 10 فبراير، في تمام الساعة الخامسة مساء، بمقر المؤسسة الكائن بعمارة الايموبيليا التاريخية بوسط البلد، وبحضور نخبة من رواد النادي وجمهور الفن السابع والمسرحيين، فضلاً عن مُتدربي مشروع بذور للتعليم الموازي من طلاب الجامعات المصرية.

ومن جانبه صرَّح الدكتور جمال شيحة رئيس مجلس أمناء المؤسسة أن فعاليات نادي السينما التي تعرض اسبوعياً بمقر المؤسسة يأتي انطلاقاً من إيمان مؤسستنا بدور الفنون في التعليم والتغير، مؤكداً مدي فاعلية الحلقات النقاشية التي تُعقد عقب عرض الأفلام ويتم ادارتها بواسطة مُيسرون متخصصون من شأنها أن تعالج وتُصحح مفاهيم مغلوطة، وتخلق حلولا لقضايا عدة، وتعزز التفكير النقدي عند الجمهور.

وفي سياقٍ متصل أوضح حسن غزالي مؤسس مشروع بذور للتعليم الموازي أن أفلام هذا الأسبوع من أعمال مجموعة من المخرجين الذين أثروا المجال الفني والثقافي بالعديد من أعمالهم القيمة من بينهم المخرج السينمائي محمد الحضري متخصص في مجال الأفلام القصيرة، المخرج محمد خيري، الممثل والمخرج السينمائي والمسرحي والإعلامي، و ألبير أنطون الكاتب والسيناريست والمخرجالسينمائي، وإبراهيم الخشاب مخرج أفلام قصيرة ومساعد إخراج في الدراما. 

 وكذلك المخرج مودي سمير مخرج الكليبات المتميز وله العديد من الأفلام القصيرة مثل «الحباية» و «ورث الجن»، «هوه لسه فيه خير»، فضلا عن عرض أعمال المخرجيين المتميزين وهما أحمد شيمي والمخرج بسام بشاري، فالأول ذاع صيته في مجال الأفلام القصيرة التسجيلية، والثاني بسام بشاري مخرج فيلم «ألاعيب موتى»، و«اغتيال ملاك» ذلك الفيلم الذي حصل على جائزة الجمهور الكبرى في مهرجان البوابة الرقمية الدولي بالجزائر.

الجامعات المصرية آلاف الأفلام التاريخي البواب البوابة إله التع

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

التنفيذ فجرًا.. تعرف على اللحظات الأخيرة فى حياة محمد عادل على طبلية «عشماوى»

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

ماذا سيكون الطلب الأخير لقاتل نيرة أشرف قبل الإعدام؟.. أغرب المواقف أمام المشنقة

الرئيس السيسى يبحث مع رئيس وزراء اليونان تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين

غدا.. نظر دعوى عدم اعتماد دستور الكنيسة الأسقفية

نظر نقض «مودة الأدهم» على سجنها 6 سنوات غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

فلسطين.. والنصر للشعوب

د. محمد عفيفي

السينما فى المدرسة

أميرة ملش

مصر والسعودية.. مسئولية التاريخ وحكم الجغرافيا

ماجد حبته

إضافة جديدة لثروة بلدنا

محمد عبدالعزيز

القاهرة تواصل التألق وتحتفي بالإبداع

محمد العسيري

من يوم ما عرفنا الزلزال

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين فى حادث الدهس بالقدس

استشهاد منفذ عملية الدهس فى القدس المحتلة

عملية دهس فى القدس.. مقتل إسرائيلى وإصابة 7 آخرين