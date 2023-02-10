الليلة.. عروض أفلام قصيرة وقضايا متنوعة على مائدة «نادي سينما بذور»

أعلن مشروع بذور للتعليم الموازي - برنامج نادي السينما- عن عرض لمجموعة أفلام قصيرة لعدد من المخرجين والممثلين المتميزين، حيث ستعرض أفلام «إنسان» «فيزيتا»، «الحباية» «صاحب الجلالة»، «نون»، «فؤاد الأفروأسيوية» وذلك اليوم الجمعة 10 فبراير، في تمام الساعة الخامسة مساء، بمقر المؤسسة الكائن بعمارة الايموبيليا التاريخية بوسط البلد، وبحضور نخبة من رواد النادي وجمهور الفن السابع والمسرحيين، فضلاً عن مُتدربي مشروع بذور للتعليم الموازي من طلاب الجامعات المصرية.

ومن جانبه صرَّح الدكتور جمال شيحة رئيس مجلس أمناء المؤسسة أن فعاليات نادي السينما التي تعرض اسبوعياً بمقر المؤسسة يأتي انطلاقاً من إيمان مؤسستنا بدور الفنون في التعليم والتغير، مؤكداً مدي فاعلية الحلقات النقاشية التي تُعقد عقب عرض الأفلام ويتم ادارتها بواسطة مُيسرون متخصصون من شأنها أن تعالج وتُصحح مفاهيم مغلوطة، وتخلق حلولا لقضايا عدة، وتعزز التفكير النقدي عند الجمهور.

وفي سياقٍ متصل أوضح حسن غزالي مؤسس مشروع بذور للتعليم الموازي أن أفلام هذا الأسبوع من أعمال مجموعة من المخرجين الذين أثروا المجال الفني والثقافي بالعديد من أعمالهم القيمة من بينهم المخرج السينمائي محمد الحضري متخصص في مجال الأفلام القصيرة، المخرج محمد خيري، الممثل والمخرج السينمائي والمسرحي والإعلامي، و ألبير أنطون الكاتب والسيناريست والمخرجالسينمائي، وإبراهيم الخشاب مخرج أفلام قصيرة ومساعد إخراج في الدراما.

وكذلك المخرج مودي سمير مخرج الكليبات المتميز وله العديد من الأفلام القصيرة مثل «الحباية» و «ورث الجن»، «هوه لسه فيه خير»، فضلا عن عرض أعمال المخرجيين المتميزين وهما أحمد شيمي والمخرج بسام بشاري، فالأول ذاع صيته في مجال الأفلام القصيرة التسجيلية، والثاني بسام بشاري مخرج فيلم «ألاعيب موتى»، و«اغتيال ملاك» ذلك الفيلم الذي حصل على جائزة الجمهور الكبرى في مهرجان البوابة الرقمية الدولي بالجزائر.