الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 4 متهمين بالتعدى على سائق وأسرته بكلب شرس فى الغربية

الضحية
الضحية

تمكنت المباحث الجنائية بالغربية، من ضبط 4 أشخاص من أصل 6 متهمين، تعدوا على زوج وزوجته بالأسلحة البيضاء وباستخدام كلب شرس، عقر الرجل وزوجته، وتعرض الرجل للإصابة بالوجه والرأس وكل أنحاء الجسد، وذلك على خلفية تعرض الشباب لنجلهما وذهابهما لمعاتبتهم.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها فريق البحث الجنائي تحت إشراف اللواء ياسر عبدالحميد، مدير المباحث الجنائية بالغربية، وقوات من الشرطة السرية والنظامية عن أن مرتكبي الواقعة تعدوا وبحوزتهم كلب متوحش على رجل وزوجته عقب تواجدهم بالمكان الذي أخبرهم به ابنهم الأصغر عبر الهاتف بتعدي مجموعة من الشباب على ابنهم الأكبر، وما إن هم بمعاتبة أحدهم قام الشباب المتواجدون بضربه بالسلاح الأبيض الذي كان بحوزتهم "مطاوي" وأطلقوا عليه الكلب الذي بحوزتهم وعندما تدخلت زوجته تكفل الكلب بها وعقرها وعقره عدة مرات وسط ضحك الشباب وسخريتهم وسبهم للجميع، وتم تحرير محضر حمل رقم 3033 جنح قسم شرطة زفتي.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مديرية أمن الغربية وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط 4 من المتهمين، وجار ضبط المتهمين الهاربين، للعرض على النيابة العامة.

ضبط 4 متهمين في واقعة التعدي علي سائق وأسرته بكلب شرس وأسلحة بيضاء بالغربية

التعدي على سائق وأسرته بكلب شرس
التعدي على سائق وأسرته بكلب شرس
التعدي على سائق وأسرته بكلب شرس
التعدي على سائق وأسرته بكلب شرس
التعدي على سائق وأسرته بكلب شرس
التعدي على سائق وأسرته بكلب شرس
التعدي على سائق وأسرته بكلب شرس
التعدي على سائق وأسرته بكلب شرس
التعدي على سائق وأسرته بكلب شرس
التعدي على سائق وأسرته بكلب شرس
ضبط 4 متهمين في واقعة التعدي علي سائق وأسرته بكلب شرس وأسلحة بيضاء بالغربية الأسلحة البيضاء أسلحة بيضاء العقد الرابع من العمر اللواء محمد عمار مدير المباحث الجنائية بالغربية اللواء ياسر عبد الحميد بلاغ من شرطة النجدة ضبط 4 متهمين ضبط المتهمين الهاربين

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