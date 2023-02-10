الجمعة 10 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس السوري وقرينته يزور مستشفى حلب الجامعي لتفقد حالة الجرحى جراء الزلزال

الرئيس السورى وزوجته
الرئيس السورى وزوجته فى مستشفى حلب

أجرى الرئيس السوري بشار الأسد وقرينته أسماء الأسد، اليوم الجمعة، بجولة تفقدية لمدينة حلب المنكوبة عقب الزلزال الأخير الذي دمر العديد من المناطق السورية.

وزار الرئيس الروسي مستشفى حلب الجامعي، لتفقد حالة الجرحى جراء الزلزال الأخير الذي ضرب سوريا الإثنين الماضي.

والتقى “الأسد” المصابين جراء الزلزال وتحدث مع أهالي المصابين والجرحى، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا.

- تخصيص 25 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة للتعامل مع أزمة سوريا وتركيا

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن زلزال تركيا وسوريا من أكبر الكوارث الطبيعية في العصر الحديث، معلناً عن تخصيص 25 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة للتعامل مع أزمة سوريا وتركيا جراء الزلزال، وفقاً لقناة القاهرة الإخبارية.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، مجلس الأمن بالسماح بوصول المزيد من المساعدات إلى المنكوبين في سوريا، وأيضاً إلى عدم تسيس إغاثة المنكوبين في سوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الاثنين الماضي.

وأكد أن هذا وقت الوحدة وليس وقت التسيس أو الانقسام نحن بحاجة إلى دعم كبير وزيادة قدرتنا على توفير الإغاثة والمساعدات بين إدلب ودمشق، معلناً عبور أول قافلة من 6 شاحنات عبر معبر "باب الهوى" محملة بإمدادات إغاثة من المنظمة الدولية إلى الشمال السوري.

الرئيس السوري بشار الأسد مدينة حلب الزلزال مستشفى حلب الجامعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

التنفيذ فجرًا.. تعرف على اللحظات الأخيرة فى حياة محمد عادل على طبلية «عشماوى»

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

متابعة أعمال تمهيد الشوارع وتغيير خط مواسير مياه الري في بني سويف

استمرار مواجهة التعديات ومخالفات البناء بمركز ناصر ببني سويف

تراجع الأسهم الأوروبية مع عودة القلق من أسعار الفائدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما فى المدرسة

أميرة ملش

مصر والسعودية.. مسئولية التاريخ وحكم الجغرافيا

ماجد حبته

إضافة جديدة لثروة بلدنا

محمد عبدالعزيز

القاهرة تواصل التألق وتحتفي بالإبداع

محمد العسيري

من يوم ما عرفنا الزلزال

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

لأول مرة منذ توليه منصبه.. نتنياهو يلتقى لابيد لمناقشة عدة قضايا

فتح: إسرائيل تعمل بطريقة ممنهجة على وأد أى إمكانية لقيام دولة فلسطينية

الجيش الإسرائيلى يطلق النار تجاه فلسطينى حاول تنفيذ عملية طعن قرب الخليل