الرئيس السوري وقرينته يزور مستشفى حلب الجامعي لتفقد حالة الجرحى جراء الزلزال

أجرى الرئيس السوري بشار الأسد وقرينته أسماء الأسد، اليوم الجمعة، بجولة تفقدية لمدينة حلب المنكوبة عقب الزلزال الأخير الذي دمر العديد من المناطق السورية.

وزار الرئيس الروسي مستشفى حلب الجامعي، لتفقد حالة الجرحى جراء الزلزال الأخير الذي ضرب سوريا الإثنين الماضي.

والتقى “الأسد” المصابين جراء الزلزال وتحدث مع أهالي المصابين والجرحى، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا.

- تخصيص 25 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة للتعامل مع أزمة سوريا وتركيا

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن زلزال تركيا وسوريا من أكبر الكوارث الطبيعية في العصر الحديث، معلناً عن تخصيص 25 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة للتعامل مع أزمة سوريا وتركيا جراء الزلزال، وفقاً لقناة القاهرة الإخبارية.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، مجلس الأمن بالسماح بوصول المزيد من المساعدات إلى المنكوبين في سوريا، وأيضاً إلى عدم تسيس إغاثة المنكوبين في سوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الاثنين الماضي.

وأكد أن هذا وقت الوحدة وليس وقت التسيس أو الانقسام نحن بحاجة إلى دعم كبير وزيادة قدرتنا على توفير الإغاثة والمساعدات بين إدلب ودمشق، معلناً عبور أول قافلة من 6 شاحنات عبر معبر "باب الهوى" محملة بإمدادات إغاثة من المنظمة الدولية إلى الشمال السوري.