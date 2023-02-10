من أجل كوب لبن صحي.. إنشاء المركز النموذجي لتجميع الألبان بالمنيا

في إطار مشروعات الدولة لضمان جودة الإنتاج الخاصة بمنتجات الألبان، والمردود المباشر لذلك على الصحة الغذائية، وسلامة المواطنين، عملت الدولة على تطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، ومن ضمنها المركز النموذجي لتجميع الألبان بمحافظة المنيا.

وافتتح السيد القصير، وزير الزراعة، المركز التكنولوجي لتجميع الألبان النموذجي بأبو قرقاص لإنتاج 10 أطنان لبن يوميًا ويمكن مضاعفاتها إلى 20 طنًا لخدمة أهالي المنيا من أجل كوب لبن صحي لكل مواطن.

والمركز النموذجي لتجميع الألبان، مزود بمنظومة شيلر تبريد سريع بقدرة 5 أطنان في الساعة، ومزود بعدد 2 تانك تبريد بطاقة الواحد 5 أطنان لبن، ووحدة غسيل cib لغسل وتعقيم خطوط اللبن تحت أجهزة عالمية لتعليم اللبن.

ويحتوي المركز التكنولوجي لتجميع الألبان على وحدة غلاية تعمل بالسولار المياه الساخنة لغسيل وتعقيم خطوط اللبن ومعمل كامل لتحليل الألبان مزود بأحدث الأجهزة لاستلام اللبن، ووحدة استقبال الألبان مزودة بميزان حساس ديجيتال لمعرفة وزن كميات اللبن الموردة للمركز.

كما أنه مزود بمولد كهرباء ديزل بالسولار إنتاج مصانع الإنتاج الحربي بقدرة 150ك وات احتياطى 8- مبادل حراري لتبادل اللبن المورد مع الماء البارد وتانك استالس مملوء بمادة الايثلين جليكون للمساعدة في خفض درجة حرارة اللبن المورد بسرعة، وغرفة تعقيم وتغيير الملابس خاصة بالعاملين بالمركز، ووحدة محاسبة خاصة مزودة بجهاز حاسب آلي لمعرفة حسابات المركز وإدارة المشروع.

ووصلت التكلفة الإجمالية للمركز التكنولوجي لتجميع الألبان بمحافظة المنيا من 5 إلى 6 ملايين جنيه تقريبًا من أجل كوب لبن نظيف للأهالي وتعقيمة قبل تقديمه في المحلات وأماكن بيع الحليب للحفاظ على صحة المواطنين تحت أفضل أجهزة تعقييم استخدمتها الدولة المصرية بنقاء كوب اللبن.