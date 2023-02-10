رفع 2655 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه تم رفع 2655 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال 24 ساعة مضت.

وشدّد الدكتور طارق رحمي، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

رحمى: الموافقة على إنشاء مجلس مدينة جديد بالمحلة

وفى سياق متصل، كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، الأستاذ علي عبد الستار السكرتير المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع.

بدء الاجتماع بترحيب المحافظ بالسكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن باعتبار أن مجلس اليوم هو المجلس الأول بعد توليهم المنصب، كما شدد على أهمية متابعة رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات والشركات لكافة المشروعات كلاً في نطاقه وذلك للوقوف على المتعثر منها ومعرفة أسباب تعثره وتوقف العمل به، والتواصل مع الجهات المعنية للإسراع من نهو هذه المشروعات وعلى رأسها المشروعات الخدمية، الاستثمارية والرصف.

وشدد المحافظ على متابعة منظومة المتغيرات المكانية والتصدي بكل حزم لكافة صور التعديات أيا كان نوعها من بناء مخالف أو أية تغييرات مكانية جديدة وإزالتها فوراً في الحال، مؤكدًا أنه لن يسمح نهائيا بأية تعديات جديدة.

وكلف رحمي رؤساء المراكز والمدن ببحث القرى التي تحتاج إلى سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتجوب مختلف مراكز وقرى المحافظة لتقديم كافة الخدمات الحكومية التي تقدمها المراكز التكنولوجية الثابتة للمواطنين بشكل أسرع، وذلك في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي لتخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابتة وهي تعد خطوة مهمة لتسهيل وتيسير الأمر على المواطنين وتقديم الخدمات بأعلى كفاءة وأقل وقت.