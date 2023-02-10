الجمعة 10 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدولار يرتفع مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية

الدولار
الدولار

ارتفع الدولار على نطاق واسع اليوم الجمعة مع استمرار إحجام المستثمرين عن المخاطرة قبيل بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة الأسبوع المقبل، فضلا عن تأثر المعنويات بسبب المخاوف من التباطؤ الاقتصادي ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات 0.155 بالمئة إلى 103.34 بعد أن هبط 0.24 بالمئة في الجلسة السابقة. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وهو ما لم يسجله منذ أكتوبر.

وتراجع اليورو 0.15 بالمئة إلى 1.072 دولار متجها لخسائر للأسبوع الثاني على التوالي، فيما انخفض الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات 0.24 إلى 1.2093 دولار قبل يوم واحد من إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع.

وهبط الين 0.12 بالمئة إلى 131.74 للدولار. وتعتزم الحكومة اليابانية تقديم المرشحين لمناصب محافظ بنك اليابان المركزي ونائبين اثنين للمحافظ إلى البرلمان يوم 14 فبراير، حسبما أفادت رويترز أمس الخميس.

وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن أسعار الجملة في اليابان ارتفعت في يناير 9.5 بالمئة على أساس سنوي، مما يضيف إلى مؤشرات متزايدة على عوامل تضخمية يمكن أن تُبقي البنك المركزي تحت ضغط للتخلي التدريجي عن برنامجه الواسع للتحفيز.

كما تراجع الدولار الأسترالي 0.20 بالمئة إلى 0.692 دولار أمريكي وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.24 بالمئة إلى 0.631 دولار.

وفي وقت سابق، صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 57ر138 نقطة أو ما يعادل 5ر0% ليصل إلى 92ر27722 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 13ر7 نقطة، أو36ر0% ، ليصل إلى 13ر1992 نقطة.

الدولار بيانات التضخم الأمريكية التباطؤ الاقتصادي الاحتياطي الاتحادي المركزي الأمريكي

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وائل لطفي

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