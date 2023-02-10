تصل لـ130 دقيقة.. السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة بقطارات الوجهين البحري والقبلي

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الجمعة، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً: خط القاهرة - الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات 130 دقيقة.

ثانياً: خط القاهرة - السد العالي

- القاهرة - أسيوط مدة 90 دقيقة.

- أسيوط - أسوان مدة 90 دقيقة.

ثالثاً: خط بنها - بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 85 دقيقة.

رابعاً: خط طنطا - المنصورة - دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة.

خامسا: خط قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة.