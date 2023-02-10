الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إدارة الكوارث التركية: ارتفاع قتلى الزلزال إلى 18342

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا أفاد، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد القتلى في البلاد جراء الزلزال المدمر الذي وقع هذا الأسبوع إلى 18342، إلى جانب ارتفاع عدد المصابين إلى 74242.

وذكرت أنه تم إجلاء 75780 من ضحايا الزلزال من المنطقة التي ضربها في جنوب تركيا وأن أكثر من 121 ألفا يشاركون في جهود الإنقاذ والإغاثة، مضيفة أن الزلزال أعقبه 1509 هزات ارتدادية.

- أمريكا تعلن تقديم مساعدات لتركيا وسوريا

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة الخميس أنها ستقدّم مساعدة بقيمة 85 مليون دولار إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب البلدين الاثنين، وتعليق بعض العقوبات المفروضة على دمشق مؤقتا.

وقالت الوكالة في بيان إن التمويل سيُسدّد لشركاء على الأرض، "بهدف تقديم المساعدة الطارئة الضرورية إلى ملايين الأشخاص"، وأضافت أن التمويل سيدعم أيضًا تأمين مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي لمنع تفشي الأوبئة.

يأتي ذلك بعدما أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق، الخميس، اتصالا بنظيره التركي مولود تشاوش أوغلو لمناقشة حاجات تركيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس لصحفيين "نحن فخورون بالانضمام إلى الجهود العالمية لمساعدة تركيا مثلما سبق أن ساهمت تركيا في كثير من الأحيان عبر خبرائها في عمليات الإنقاذ الإنساني لدول عدة أخرى".

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا موقتا بهدف إيصال مساعدات إلى السكان المتضررين في أسرع وقت ممكن.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء "يسمح لمدة 180 يوما بجميع الصفقات المتعلقة بمساعدة ضحايا الزلزال، التي كانت محظورة" بموجب العقوبات المفروضة على سوريا.
وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا إلى أن برامج العقوبات الأميركية "تتضمن أساسا استثناءات متينة للعمليات الإنسانية".
وأفاد مسؤولون بأن الولايات المتحدة أرسلت فرق إنقاذ إلى تركيا، فيما تقدم المساعدة في سوريا عبر شركاء محليين، لأن واشنطن ترفض التعامل مع الرئيس بشار الأسد وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال الحرب الأهلية.
وقال برايس "نحض نظام بشار الأسد على السماح فورا بدخول المساعدات عبر كل المراكز الحدودية والسماح بوصول (المنظمات) الإنسانية إلى جميع السوريين المحتاجين بلا استثناء".

إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا تركيا الزلزال المدمر ضحايا الزلزال جنوب تركيا

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