الزمالك يسعى للفوز على بلوزداد الجزائري في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

يبدأ الزمالك مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة التي تضم أيضا فريقي الترجي التونسي والمريخ السوداني اللذين سيلتقيان غدا في تونس.

الزمالك يخوض المباراة في ظروف صعبة تتمثل في تراجع نتائج الفريق محليا وهزيمته في المباراة الأخيرة أمام فاركو بثلاثية إضافة لعدم قيد اللاعبين الثلاثة الجدد محمود شبانة والمغربي أحمد بلحاج وناصر منسي ورحيل إمام عاشور للدوري الدنماركي والإصابات التي ضربت المدافعين حيث أصيب محمد عبد الغني في مباراة فيوتشر ومصطفى الزناري في مباراة فاركو وبذل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة مجهودا كبيرا لتجهيز محمد عبد الغني للعب بجوار حسام عبد المجيد في قلب الدفاع.

ويزيد من صعوبة المباراة قوة فريق شباب بلوزداد الذي فاز بالدوري الجزائري في المواسم الثلاثة الأخيرة ويتصدر الدوري هذا الموسم بعد نهاية الدور الأول برصيد 37 نقطة بفارق 8 نقاط عن النادي الرياضي القسنطيني و12 نقطة عن اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر وحقق الفريق 11 فوزا مقابل 4 تعادلات ولم يذق طعم الهزيمة وسجل 27 هدفا ودخل مرماه 8 أهداف.

رغم كل الصعوبات يسعى الزمالك للفوز وتجنب تكرار السيناريو الذي كان وراء خروجه من دور المجموعات في أخر نسختين من البطولة عندما تعادل في المباراة الأولى بملعبه والمباراة الثانية خارج مصر لذلك حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني على الاجتماع باللاعبين وطالبهم بغلق ملف الدوري المحلي مؤقتا والتركيز في مباراة اليوم وتحقيق الفوز للحصول على دفعة معنوية في باقي مشوار دور المجموعات وحرص فيريرا خلال التدريبات على تصحيح الأخطاء التي حدثت في مباراة فاركو خاصة الأخطاء الدفاعية كما حرص على دراسة فريق شباب بلوزداد جيدا والتعرف على نقاط القوة والضعف في صفوفه وطالب فيريرا لاعبيه بالضغط المبكر على الفريق الجزائري ومحاصرته في نصف ملعبه مع الحذر من الهجمات المرتدة وتنوع أساليب اختراق الدفاع سواء من العمق أو الجانبين والاستفادة من الركلات الثابتة سواء الحرة أو الركنية.

يدير المباراة طاقم تحكيم سنغالي بقيادة عيسى سي ويساعده الحاج مالك سامبا وبانجورا نوها ومعهم البرت ضيوف حكما رابعا.

قائمة الزمالك لمباراة شباب بلوزداد

البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: محمد عواد ومحمد صبحي وعمر جابر ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وأحمد أبو الفتوح ومحمد أشرف روقا وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وسيد عبد الله نيمار وسيف فاروق جعفر وأحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي وشيكابالا وإبراهيم نداي وسيف الدين الجزيري ويوسف أسامة نبيه.