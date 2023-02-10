ملاحظات لجنة «الدوم» على أداء سهيلة الأنور وندى الخولى

كشفت سهيلة الأنور والمتسابقة ندى الخولي، عن موهبتهم الكبيرة في التمثيل أمام لجنة تحكيم "الدوم" من خلال مشهد تمثيلي صغير ليفرغوا فيه طاقتهم الفنية.

مواهب التمثيل

وأخذت لجنة تحكيم "الدوم" عن فئة التمثيل والمتمثلة في الفنانة يسرا، المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري، المخرج بيتر ميمي، بعض الملاحظات على أداء المتسابقتين، حيث قالت كاملة أبو ذكري: بالنسبة لأداء سهيلة أنا منزعجة من الصوت العالي، حركة الإيد"، كما حرصت الفنانة يسرا على تقديم النصيحة لهم قائلة:" الفرصة الحقيقية لأي ممثل أن يكون عنده لحظتين مختلفتين ولو الممثل ماقدرش يوصل الاختلاف للجمهور يبقى الأداء فيه مشكلة"

"الدوم"

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.