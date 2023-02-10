الجمعة 10 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بيتر ميمى مشيداً بأداء متسابقى «الدوم».. هايلين وحقيقيين

نورا الأحمر ومحمد
نورا الأحمر ومحمد يسري

كشفت نورا الأحمر والمتسابق محمد يسري عن موهبتهم الكبيرة في التمثيل أمام لجنة تحكيم "الدوم" من خلال مشهد تمثيلي صغير ليفرغوا فيه طاقتهم الفنية.

 

مواهب التمثيل

وعبرت لجنة تحكيم "الدوم" عن فئة التمثيل والمتمثلة في الفنانة يسرا، المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري، المخرج بيتر ميمي، عن إعجابهم الشديد بموهبتهم في التمثيل، ولهذا قال بيتر ميمي: " هايلين وحقيقيين جداً المشهد ده كان ممكن يبقى فيه استظراف ومبالغة ولكن دا ما حصلش".

 

"الدوم"

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح..

نورا الأحمر محمد يسري متسابقي الدوم الموهبة الفنية بيتر ميمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

التنفيذ فجرًا.. تعرف على اللحظات الأخيرة فى حياة محمد عادل على طبلية «عشماوى»

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

مواعيد عرض مسلسل "بالطو" على watch it

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما فى المدرسة

أميرة ملش

مصر والسعودية.. مسئولية التاريخ وحكم الجغرافيا

ماجد حبته

إضافة جديدة لثروة بلدنا

محمد عبدالعزيز

القاهرة تواصل التألق وتحتفي بالإبداع

محمد العسيري

من يوم ما عرفنا الزلزال

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يطلق النار تجاه فلسطينى حاول تنفيذ عملية طعن قرب الخليل

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا