بيتر ميمى مشيداً بأداء متسابقى «الدوم».. هايلين وحقيقيين

كشفت نورا الأحمر والمتسابق محمد يسري عن موهبتهم الكبيرة في التمثيل أمام لجنة تحكيم "الدوم" من خلال مشهد تمثيلي صغير ليفرغوا فيه طاقتهم الفنية.

مواهب التمثيل

وعبرت لجنة تحكيم "الدوم" عن فئة التمثيل والمتمثلة في الفنانة يسرا، المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري، المخرج بيتر ميمي، عن إعجابهم الشديد بموهبتهم في التمثيل، ولهذا قال بيتر ميمي: " هايلين وحقيقيين جداً المشهد ده كان ممكن يبقى فيه استظراف ومبالغة ولكن دا ما حصلش".

"الدوم"

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح..