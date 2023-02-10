توقعت هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الجمعة، أن يسود الطقس شديد البرودة في ساعات الصباح الباكر والليل، مع اعتدال الحرارة في باقي ساعات اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مع تشكل فرص لتساقط الأمطار على بعض المناطق الساحلية والثلوج في سانت كاترين.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الجمعة 10-2-2023 ومناطق تساقط الأمطار.

حالة الطقس اليوم

توقع خبراء الأرصاد الجوية، في بيان للهيئة نشرته على صفحتها الخاصة على الفيس بوك، عن حالة الطقس ارتفاع حرارة النهار خاصة بأوقات الظهيرة بشكل نسبي بسيط وبشكل تدريجي بمعدل يصل إلى حوالى 3 درجات تقريبًا اليوم الجمعة لتتراوح الحرارة وقتها إلى حدود 19 درجة تقريبًا على القاهرة الكبرى والمناطق الشمالية المحيطة، بينما تتوسط العشرين على مناطق الصعيد.

وتستمر أجواء باردة في الصباح الباكر، معتدلة الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتناشد هيئة الأرصاد الجوية السائقين بتوخي الحذر أثناء االقيادة في ساعات الصباح الباكر نتيجة تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويتكون الصقيع مع استمرار الطقس الشتوي على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، وتكون الفرص مهيأة لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين، كما تتساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة العظمى 18 درجة، والصغرى 10.

الإسكندرية العظمى 17، والصغرى 11.

دمنهور العظمى 17 درجة، والصغرى 10.

محافظة أسوان 24 درجة للعظمى، و11 للصغرى.

محافظة قنا 23 درجة للعظمى، و09 للصغرى.

محافظة الأقصر 24 للعظمى، و09 للصغرى

محافظة سوهاج العظمى 23، والصغرى 07.

سيوة العظمى بها 18، والصغرى 3.