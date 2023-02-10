الجمعة 10 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حالة الطقس اليوم الجمعة 10-2-2023 ومناطق تساقط الأمطار

طقس بارد
طقس بارد

توقعت هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الجمعة، أن يسود الطقس شديد البرودة في ساعات الصباح الباكر والليل، مع اعتدال الحرارة في باقي ساعات اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مع تشكل فرص لتساقط الأمطار على بعض المناطق الساحلية والثلوج في سانت كاترين.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الجمعة 10-2-2023 ومناطق تساقط الأمطار. 

حالة الطقس اليوم 

توقع خبراء الأرصاد الجوية، في بيان للهيئة نشرته على صفحتها الخاصة على الفيس بوك، عن حالة الطقس ارتفاع حرارة النهار خاصة بأوقات الظهيرة بشكل نسبي بسيط وبشكل تدريجي بمعدل يصل إلى حوالى 3 درجات تقريبًا اليوم الجمعة لتتراوح الحرارة وقتها إلى حدود 19 درجة تقريبًا على القاهرة الكبرى والمناطق الشمالية المحيطة،  بينما تتوسط العشرين على مناطق الصعيد.

وتستمر  أجواء باردة في الصباح الباكر، معتدلة الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتناشد هيئة الأرصاد الجوية السائقين بتوخي الحذر أثناء االقيادة في ساعات الصباح الباكر نتيجة تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

متى يبدأ شهر أمشير 2023 وموعد نهاية فصل الشتاء

حالة الطقس في شهر أمشير 2023

ويتكون الصقيع مع استمرار الطقس الشتوي على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، وتكون الفرص مهيأة لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين،  كما تتساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة 

  • القاهرة العظمى 18 درجة، والصغرى 10.
  • الإسكندرية العظمى 17، والصغرى 11.
  • دمنهور العظمى 17 درجة، والصغرى 10.
  • محافظة أسوان 24 درجة للعظمى، و11 للصغرى.
  • محافظة قنا 23 درجة للعظمى، و09 للصغرى.
  • محافظة الأقصر 24 للعظمى، و09 للصغرى
  • محافظة سوهاج العظمى 23، والصغرى 07.
  • سيوة  العظمى بها 18، والصغرى 3.

اقرأ أيضًا

الظواهر الجوية وحالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة 10/ 2/ 2023

الطقس الأرصاد الجوية امطار الثلوج أجواء باردة حالة الطقس اليوم درجات الحرارة المتوقعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

التنفيذ فجرًا.. تعرف على اللحظات الأخيرة فى حياة محمد عادل على طبلية «عشماوى»

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

أسعار العملات الأجنبية.. سعر الدولار فى مصر اليوم الجمعة 10-2-2023

دعاء الصباح اليوم الجمعة 10 فبراير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما فى المدرسة

أميرة ملش

مصر والسعودية.. مسئولية التاريخ وحكم الجغرافيا

ماجد حبته

إضافة جديدة لثروة بلدنا

محمد عبدالعزيز

القاهرة تواصل التألق وتحتفي بالإبداع

محمد العسيري

من يوم ما عرفنا الزلزال

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يطلق النار تجاه فلسطينى حاول تنفيذ عملية طعن قرب الخليل

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا