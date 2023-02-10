الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجارديان: الأمل يتلاشى فى بحث تركيا عن ناجين من الزلزال

تركيا
تركيا

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، الخميس، الضوء على الزلزال المدمر في تركيا، مشيرة الى أن الوقت قد فات والأمل يتلاشى في البحث عن الناجيين من الزلزال في البلاد. 

 

وأفادت الصحيفة أن رجال الانقاذ يواصلون تمشيط الانقاض، وغالباً ما يعثرون على أجزاء من الجثث فقط، لافتة الى أن المساعدات وفرق الانقاذ استغرقت وقتا طويلا للوصول للناجيين. 

شم رائحة الجثث 

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ونقلت الصحيفة عن عمال الإنقاذ في كهرمان مرعش أنهم يستطيعون شم رائحة الجثث أثناء حفرهم وسط أكوام الحطام في وسط مدينة دمرها الزلزال وتوابعه لدرجة أن العديد من المباني تحولت بالكامل إلى أنقاض.

 

قال ظافر يلديز ، أحد المتطوعين إن  كومة من الخرسانة والمعدن الملتوي والأثاث: "نأمل أن يكون هناك شخصان لا يزالان على قيد الحياة، مضيفا أن "معظم الأشخاص الذين وجدناهم تحت الأنقاض ماتوا".

 

وقال احد المسعفين في تركيا بعد أن تمكنت من إخراج نفسي من تحت الأنقاض عندما انهار منزلي ، جئت إلى هنا لمحاولة العثور عليهم،  ولا يسعني إلا أن أتمنى، لكن يبدو أن الأوان قد فات، كما وصلت فرق الطوارئ بعد فوات الأوان ، واليوم فقط أحضروا هؤلاء الحفارين. آمل أن يتمكنوا من فعل شيء ".

كهرمان مرعش 

وكان قد زار الرئيس التركي ، رجب طيب أردوغان ، كهرمان مرعش الأربعاء، للقاء ناجين يعيشون الآن في خيام في ملعب المدينة. 

 

وتعهد الرئيس التركي بأنه لن يترك المواطنين يبقون في الشارع" ووعد بتقديم مساعدات مالية وتعويضات عن الإصلاحات. 

 

وأعلن أردوغان أنه سيتم بناء منازل جديدة "في غضون عام واحد" في المقاطعات العشر المتضررة من الزلزال، لكنه قدم القليل من التفاصيل الإضافية، بما في ذلك كيفية تحصين المباني الجديدة ضد الصدمات المستقبلية.

 

ويواصل عمال الطوارئ في كهرمان مرعش تمشيط الحطام ، وغالبًا ما لم يعثروا إلا على أجزاء من الجثث.

 

 قالت متطوعة أخرى: "لقد حاولنا التعرف على الأشخاص، لكن العديد من الجثث دمرت لدرجة أننا واجهنا صعوبة في التعرف عليهم، "في وقت من الأوقات وجدنا ذراعًا فقط ، وكان علينا أن نظهرها لبعض العائلات لمحاولة التعرف عليها".

تركيا سوريا البحثص عن ناجيين الزلزال المدمر يتلاشى

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