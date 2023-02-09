الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير إدارة أزمات: الزلزال يعيد اقتصاد تركيا 10 سنوات إلى الوراء

اقتصاد تركيا
اقتصاد تركيا

قال الدكتور مصطفى عثمان، أستاذ إدارة الأزمات بإحدى الجامعة البريطانية، إن زلزال تركيا سيعيد اقتصاد البلاد 10 سنوات إلى الوراء.

وأضاف “عثمان” خلال مداخلة عبر “سكايب” ببرنامج “المراقب”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن هذه التجربة أثبتت أن مثل هذه الكوارث الطبيعية تدفع الدول إلى الوراء، لافتاً إلى أن هناك 10 محافظات منها عدد كبير من المحافظات التركية المنتجة والمؤثرة في الاقتصاد التركي تأثرت بالزلزال، لافتاً إلى الزلزال أثر على حياة أكثر من 13.5 مليون تركي، ناهيك عن عدد القتلى والجرحى. 

وأوضح الدكتور مصطفى عثمان أن الاقتصاد التركي يشهد تراجعًا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية، ظهر في قيمة العملة التركية “الليرة” أمام الدولار، وذلك نتيجة توقف حركة الملاحة الجوية والبحرية في عدد كبير من الموانئ والمحطات الجوية. 

وأشار إلى أنه من المتوقع تراجع الاحتياطي النقدي، لأن الدولة مضطرة لزيادة الإنفاق بشكل كبير خلال فترة صغيرة، حيث يجب أن تضخ كميات كبيرة من الدولارات من أجل إصلاح ما أفسدته في أعمال الإغاثة وأعمال البحث والإنقاذ وتعويض المتضررين.

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