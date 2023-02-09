الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يفتتح معرضين لـ«أهلًا رمضان» بحى شرق (صور)

افتتاح معارض أهلا
افتتاح معارض أهلا رمضان

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مساء اليوم الخميس، معرضين جديدين لـ"أهلا رمضان" بحى شرق، بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التضامن الاجتماعى، لبيع السلع الغذائية والرمضانية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تصل إلى 25%.

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يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيىسي، رئيس الجمهورية، بضبط الأسعار والحد من إرتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

شارك في فعاليات الافتتاح كل من المحاسب عمرو أبوالعيون رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة ومحمود ثابت أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط وعبد اللطيف فضالة رئيس حي شرق، وهبة الجلالى مدير ادارة الجمعيات الاهلية بمديرية التضامن الاجتماعى وجيهان حفني مدير الأسر المنتجة بالتضامن الاجتماعي وبعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ، وبعض أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة وممثلى الجمعيات الاهلية.

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وتفقد المحافظ معرض السلع الغذائية واللحوم ومنتجات الجمعيات الأهلية والاسر المنتجة، أمام ديوان عام المحافظة والذى تنظمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية ومديرية التضامن الاجتماعى والشركة المصرية لتجارة الجملة والذى يضم السلع الغذائية المتنوعة “اللحوم – السكر – الزيت – السمن – الأرز – المكرونة – الدقيق والحلويات بأنواعها” بالاضافة الى منتجات المشغولات اليدوية من "التلي والنسيج اليدوي والكليم والسجاد والخيامية والمفروشات المنزلية والكوفرتات والمنسوجات والأحذية والجلود والخزف والحلى والاكسسوارات والنقش على النحاس والمشغولات الخشبية وغيرها من الحرف اليدوية التي تعكس التراث فضلًا عن منتجات الجمعيات الأهلية من ملابس ومشغولات يدوية وأقمشة ومفروشات ومخبوزات والمنتجات الغذائية والمنتجات الفنية من الأخشاب وإعادة تدوير المخلفات المختلفة والتى شاركت بها بعض الجمعيات الاهلية ، والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج.

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كما افتتح المحافظ معرض السلع الغذائية واللحوم والذى أقامته الغرفة التجارية المصرية والشركة المصرية لتجارة الجملة بميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ" سابقا، ويضم السلع الغذائية المتنوعة (اللحوم – السكر – الزيت – السمن – الأرز – المكرونة – الدقيق والحلويات بأنواعها) والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج كما التقى ببعض الأهالي وأطمئن على جودة المنتجات المعروضة بالمعرض ورخص أسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة ،مشيداُ بجودة المنتجات ورخص أسعارها .

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وأكد محافظ أسيوط، أنه تم تنظيم أكثر من 20 معرض "أهلا رمضان" بمختلف مراكز وأحياء المحافظة والتى تم اقامتها بالتنسيق والتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية والتضامن الاجتماعى ومديرية التموين ومؤسسات المجتمع المدنى والاحزاب والشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

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ونوه المحافظ، إلى استمرار افتتاح المعارض والمنافذ الجديدة بصفة يومية، فضلاً عن وجود منافذ ثابتة ومتحركة بالتنسيق مع الجهات المعنية من المديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب ومنافذ تابعة لوزارة التموين مثل "جمعيتي" ومنافذ "أمان" ضمن مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة التي تجوب القرى والنجوع البعيدة والميادين المختلفة.

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أسعار مخفضة التجارية المصرية التضامن الاجتماعي الحلى والاكسسوارات السلع الغذائية والرمضانية السلع الغذائية واللحوم الشركة المصرية لتجارة الجملة الغرفة التجارية المصرية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المصرية لتجارة الجملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

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