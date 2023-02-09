غلق 49 منشأة طبية غير مرخصة بكفر الشيخ

نظمت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، عدد من الحملات على المنشآت الطبية الخاصة، إضافة لتنظيم قوافل طبية بعيادات تنظيم الأسرة بدسوق، وندوات توعوية بالتعاون بين مديريتي الصحة والاوقاف.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتورة إلهام محمد ،وكيل وزارة الصحة، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف.

وقالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، في تصريحات لها، إن الحملات التفتيشية شملت 129 منشأة طبية بين مستشفيات خاصة ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل تحاليل طبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 49 منشأة غير مرخصة، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية، وتستمر الحملات الأسبوعية، لضبط المنشآت المخالفة للاشتراطات وغلقها لحين تلافى السلبيات، لرفع كفاءة منشآت المنظومة الطبية الخاصة داخل المحافظة، وتحقيقا لجودة الأداء.



كما نظمت مديرية الصحة بكفر الشبخ، قوافل بعيادات تنظيم الأسرة بقرى بدسوق وتقديم الخدمات الطبية المتعددة، ووسائل تنظيم الأسرة وخدمات الصحة الانجابية، كما نظمت معرض لنوادي المرأه ،للترويج لمنتجات عضوات النادي ،من مشغولات يدوية وتريكو وخلافة، وإقامة ندوات توعية وسائل تنظيم الأسرة ، ونظمت ندوة بالمركز الطبى بمدينة دسوق عن إمكانية تركيب اللولب اثناء الولاده القيصرية وشروط تركيب اللولب الهرموني



كما نظمت مديرية الصحة الدورة التدريبية للتوعية الأسرية والسكانية وتنظيم الأسرة، بالتعاون مع مديرية الأوقاف، تناولت الندوة أهمية التغذية السليمة، ودورها في تقوية المناعة والإرشادات الخاصة بحفظ الغذاء، وأهمية تنظيم الأسرة والوسائل المستخدمة، وأماكن تقديم خدمات تنظيم الأسرة المختلفة.

حاضر فيها الدكتور محروس الخولي، مدير إدارة تنظيم الاسرة، والدكتورة شيماء الحسيني، مساعد مدير الإدارة، وسنية عبد العزيز مسؤول إعلام تنظيم الأسرة بالمديرية، والدكتور محمد حلمي، مساعد مدير إدارة مكافحة العدوى.