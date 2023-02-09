الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

6 قرارات جديدة.. «الأوقاف» تطلق حملة نظافة مكثفة بالمساجد على مستوى الجمهورية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

تطلق وزارة الأوقاف حملات مكثفة لنظافة المساجد على مستوى الجمهورية من تاريخه حتى نهاية الشهر الفضيل، وتنطلق الحملة الأولى يوم الاثنين القادم الموافق 13/2/2023م لمدة عشرة أيام حتى الأربعاء الموافق 22/2/2023م، وستكون تحت الإشراف والمتابعة المباشرة لرئيس القطاع الديني ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة ومديري المديريات والإدارات كل فيما يخصه، وتتضمن الحملة ما يأتي: 

1. النظافة الدورية للمسجد. 
2. نظافة أسطح المساجد. 
3. رفع أي كهن بالمساجد أو ملحقاتها إلى مخازن المديريات. 
4. نزول جميع القيادات بالديوان والمديريات والإدارات على جميع المستويات لمتابعة العمل. 
5. تكليف جميع المفتشين على مستوى الديوان العام والمديريات بإعطاء أولوية بالغة لهذا الأمر. 
6. توقيع عقوبات رادعة على المقصرين سواء في العمل أم الإشراف والمتابعة. 
وستتكرر هذه الحملات تباعًا حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وزارة الأوقاف نظافة المساجد القطاع الديني النظافة الدورية للمسجد أسطح المساجد

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وائل لطفي

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