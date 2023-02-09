6 قرارات جديدة.. «الأوقاف» تطلق حملة نظافة مكثفة بالمساجد على مستوى الجمهورية

تطلق وزارة الأوقاف حملات مكثفة لنظافة المساجد على مستوى الجمهورية من تاريخه حتى نهاية الشهر الفضيل، وتنطلق الحملة الأولى يوم الاثنين القادم الموافق 13/2/2023م لمدة عشرة أيام حتى الأربعاء الموافق 22/2/2023م، وستكون تحت الإشراف والمتابعة المباشرة لرئيس القطاع الديني ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة ومديري المديريات والإدارات كل فيما يخصه، وتتضمن الحملة ما يأتي:

1. النظافة الدورية للمسجد.

2. نظافة أسطح المساجد.

3. رفع أي كهن بالمساجد أو ملحقاتها إلى مخازن المديريات.

4. نزول جميع القيادات بالديوان والمديريات والإدارات على جميع المستويات لمتابعة العمل.

5. تكليف جميع المفتشين على مستوى الديوان العام والمديريات بإعطاء أولوية بالغة لهذا الأمر.

6. توقيع عقوبات رادعة على المقصرين سواء في العمل أم الإشراف والمتابعة.

وستتكرر هذه الحملات تباعًا حتى نهاية شهر رمضان المبارك.