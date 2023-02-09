خبير تربوى: الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالصحة الجسدية للطلاب

كشف الدكتور محمد خليل موسى، الخبير التربوي، عن جهود الدولة في الارتقاء بالقطاع الغذائي في ظل الأزمة العالمية في سلاسل الإمداد.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن الرئيس السيسي أجرى العديد من الجولات للمدارس للاطمئنان على الوجبات المدرسية، لتحسين الصحة الجسدية والعقلية للطالب المصري.

وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنظومة التعليمية وأيضًا الصحة الجسدية للطلاب، مؤكداً أن الوجبات المدرسية تساعد الأطفال على التحصيل الدراسي بشكل جيد بجانب العناصر الغذائية الموجودة داخل الوجبة والتي تحتوي على العناصر الغذائية السليمة.

وأكد الخبير التربوي على احتواء الوجبات المدرسية على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات المفيدة لصحة الطفل.