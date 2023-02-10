رابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادى محافظة أسيوط 2023

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة أسيوط 2023.. خلال الساعات القليلة المقبلة سوف تعلن محافظة أسيوط عن نتيجة الشهادة الاعدادية لعام 2023 من خلال الموقع الرسمي للمحافظة بعد أن يتم اعتمادها.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة أسيوط 2023

وقال محمد إبراهيم دسوقي، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، إن نتيجة الشهادة الإعدادية سوف يتم إعلانها خلال ساعات، عقب الانتهاء من أعمال المراجعة ورصد الدرجات.

وأضاف وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، أنه فور انتهاء أعمال الامتحانات بدأت أعمال التصحيح فورًا ورصد درجات المواد التي تم تصحيحها، وجارٍ العمل بتصحيح ما تبقى من المواد وسوف يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة أسيوط فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة أسيوط 2023

وأشار "دسوقي" إلى إن أعمال التصحيح تسري في هدوء ويسر وعدم وجود أي معوقات أمام أعمال التصحيح ورصد الدرجات، مع توفير كافة سبل الراحة والأمان للمصححين والمراجعين، والتشديد على المصححين بضرورة مراعاة الطلاب أثناء أعمال التصحيح.

وكشف أن الامتحانات تمت بالمحافظة دون وجود أي معوقات أو مشاكل، حيث تم توافر كافة سبل الراحة للطلاب وتحقيق الانضباط والهدوء للطلاب لضمان توفير أكبر قدر من الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم على أكمل وجه دون وجود أي معوقات خارجية قد تعرقل سير أعمال الامتحانات.

وقال وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط إن إجمالي أعداد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الاعدادية العامة والمهنية على مستوى المحافظة بلغ 79 ألف 820 طالب وطالبة موزعين عل 416 لجنة على مستوى المحافظة من بينهم عدد 75 ألف و732 طالب وطالبة بالإعدادية العامة يؤدون الامتحان في 397 لجنة و4088 طالب وطالبة في الإعدادية المهنية موزعين على 19 لجنة.

وأشار وكيل المديرية إلى عدم تلقي أي شكاوى أو معوقات في أي لجنة من اللجان على مستوى المحافظة وسط هدوء ودون شكاوى وبكل سهولة ويسر حيث جاءت الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.