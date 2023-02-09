الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

نائب بالشيوخ: افتتاح الرئيس لـ«سايلو فوودز» يهدف لتعزيز توطين الصناعة

النائب عبده أبو
النائب عبده أبو عايشة

أكد النائب عبده أبوعايشة، عضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح المرحلة الثانية من سايلو فوودز يعظم قدرات الدولة المصرية في الصناعات الغذائية، ويفتح أبوابًا غير مسبوقة في الاستثمارات من الداخل والخارج. قائلًا: إن سايلو فودز استجابة وطنية لتحديات اقتصادية وغذائية ضخمة تواجه العالم، ومصر جزء من هذا العالم.

وأوضح عبده أبوعايشة في تصريحات صحفية له اليوم، أن افتتاح الرئيس السيسي لـ"سايلو فوودز" للصناعات الغذائية، هدفه تعزيز توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، في مجال الأمن الغذائي واستقراره، وبما يسهم في توفير السلع الأساسية، بأسعار مناسبة وجودة عالية، لتلبية احتياجات المواطنين.

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برلماني: «سايلو فودز» يضمن توفير احتياجات السوق المحلي

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برلماني: افتتاح السيسي المرحلة الثانية من سايلو فودز خطوة رائدة لتعزيز الأمن الغذائي

وتابع عضو الشيوخ، أن افتتاح الرئيس السيسي للمرحلة الثانية من سايلو فودز، يصب في إطار تعزيز الأمن الغذائي المصري في كل المجالات، وإنشاء شركات عملاقة لتلبية احتياجات السوق المحلية من عناصر غذائية أساسية. منوها: بإمكانيات "سايلو فودز"، والتي تبلغ 346 ألف متر مربع، وتشمل عددًا من المصانع على أحدث طراز، يستخدم فيها أحدث التقنيات والمنشآت الصناعية عالية التقنية، كما تضم مساحة واسعة للتخزين، ويتم إدارتها بمنظومات عالمية هى الأكثر تطورًا من كبار الموردين الدوليين، وتشمل 14 صومعة للحبوب، ومجمع طباعة شاملًا لتغليف المنتجات الصديقة للبيئة.

واختتم أن منتجات المدينة الصناعية "سايلو فوودز"، والتي تتميز بالكفاءة والجودة، تقدم للمواطن المصري، المكرونة والبسكويت والخبز والألبان والعصائر وغيرها، وهى منتجات أساسية، كما أنها تمتلك منظومة متكاملة لتوزيع الوجبات المدرسة، والتي وصلت لمئات الملايين من الوجبات المدرسية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد شدد خلال افتتاح المرحلة الثانية لمصنع سايلو فوودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات، اليوم، على الاستعداد الكامل لجهاز الخدمة الوطنية للشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الدولة لديها استعداد تام للشراكة أيضا مع القطاع الخاص بكل مؤسسات وشركات القطاع العام، معلقًا: "الأمر ده متاح علشان يصل لكل الناس واللى عنده استعداد يخش في شراكة مع الدولة".

وتضم "سايلوفودز" 14 صومعة للحبوب، ومجمع طباعة شاملا لتغليف المنتجات الصديقة للبيئة؛ لضمان تلبية متطلبات كل مستهلك لمنتجات صحية وعالية الجودة وآمنة.

كما تضم عددا من المصانع على أحدث طراز يستخدم فيها أحدث التقنيات والمنشآت الصناعية عالية التقنية، كما تضم مساحة واسعة للتخزين، والتى تتم إدارتها بمنظومات عالمية هى الأكثر تطورًا من كبار الموردين الدوليين. 

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