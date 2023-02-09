الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رئيس برلمان الأردن: لقاء قريب مع مصر والعراق فى عمان

أحمد الصفدي
أحمد الصفدي

أكد أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب الأردني، أن هناك تعاونًا اقتصاديًا كثيفًا بين الأردن ومصر والعراق، مشيرًا إلى أنه سيكون اهتمامًا بعدة مواضيع تهم الدول الثلاث.

وأضاف الصفدي في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" الخميس، أن هناك لقاءً سيجمعه مع نظيريه من مصر والعراق قريبًا في العاصمة الأردنية عمان، لافتًا إلى أنه سيتم التركيز خلال اللقاء على ملفي المياه والأمن الغذائي.

وتابع رئيس مجلس النواب الأردني: "علاقة مصر والأردن قوية جدًا" مشيرًا إلى أن أي لقاء يجمع بين عاهل الأردن والرئيس عبدالفتاح السيسي، دائمًا يكون لقاء قمة.

وأشار إلى أنه سيكون هناك تعاون اقتصادي بين العراق والأردن ومصر، بالإضافة إلى الاهتمام بعدة موضوعات اقتصادية تهم البلاد الثلاثة.

كما أكد دعم بلاده الكامل للموقف المصري العادل في قضية سد النهضة، داعيًا إلى تفعيل عمل جمعية الصداقة البرلمانية بين البلدين.

الأردن ومصر والعراق تعاون الأردن ومصر والعراق أحمد الصفدي أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني القاهرة الإخبارية

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