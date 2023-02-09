متدربون تنزانيون بـ«الأوقاف» يشكرون الرئيس السيسي.. وجمعة يكرم المشاركين

كرَّم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أئمة وعلماء دولة تنزانيا المشاركين في الدورة العلمية المتقدمة، المنعقدة بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من 2 حتى 11 فبراير 2023م بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي اليوم الخميس 9 فبراير 2023 م.

وخلال اللقاء، رحب الدكتور محمد مختار جمعة، بالحضور جميعا متمنيا لهم كل التوفيق في مهامهم الدعوية والوطنية، وأن تكون هذه الدورة قد حققت أهدافها المرجوة من ناحية الإفادة وتحقيق نقلة فكرية وثقافية في حياة المتدربين الدعوية، وأن تحقق الإصدارات أهدافها في قضايا التجديد وفهم مقاصد القرآن الكريم والسنة النبوية وفق سماحة ووسطية ديننا الحنيف.

وأعرب عن سعادته بحضور المتدربين لافتتاح المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، وحضورهم ختام المسابقة أيضًا، والتي أظهرت مدى اهتمام وزارة الأوقاف البالغ بالقرآن الكريم حفظًا وتلاوة وتفسيرًا وتجويدًا، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف تقيم العديد من المقارئ، كما نسعى إلى نقل تجربتها إلى مختلف البلاد، فهناك مقارئ للأئمة وعددها 835 مقرأة تضم كل مقرأة ما بين ثمانية إلى عشرة أئمة، وهناك مقارئ للجمهور ومقارئ للواعظات ومقارئ لكبار القراء، وهناك برامج لتحفيظ الأطفال ومكاتب لتحفيظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى مراكز الثقافة الإسلامية، ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم.

وفي مجال التدريب، أكد وزير الأوقاف أن أكاديمية الأوقاف الدولية تعقد العديد من الدورات، وهذه الدورة تمت في أسبوع واحد فهي دورة مكثفة، كما يتم عقد الدورات المكثفة للأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف والتي تستمر لمدة ستة أشهر يدرس فيها المتدرب العلوم الشرعية، والعربية، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، إضافة إلى حصول المتدرب على شهادة في الحاسب الآلي، بالإضافة إلى دورة في اللغة الأجنبية، فضلًا عن العديد من الدورات المتخصصة، كدورات في فقه المواريث، والأحوال الشخصية، وفقه الصيام وفقه الحج، كما أن هناك دورات متخصصة في مواجهة الإلحاد، مؤكدًا على أهمية التواصل مع جميع المتدربين بأكاديمية الأوقاف الدولية من مختلف دول العالم عن طريق عقد دورات متخصصة ومتواصلة عن بُعد فضلا عن إمدادهم أولًا بأول بإصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وفي ختام الحفل، تم تكريم ضيوف مصر من العلماء الأجلاء، والأئمة والعلماء المشاركين بالدورة من دولة تنزانيا وزملائهم من أئمة جمهورية مصر العربية، حيث أعرب المتدربون التنزانيون عن عميق شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللدولة المصرية على ما قدمته لأئمة تنزانيا منذ لحظة وصولهم أرض الكنانة، ومشاركتهم في افتتاح المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، وما قدمته وزارة الأوقاف من جهود تدريبية فكرية ودينية وثقافية لإعداد الأئمة والدعاة إلى الله تعالى لنشر وإعلاء كلمة الحق ولخدمة الإسلام والمسلمين، جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الشيخ مصطفى رجب شيخ محافظة أروشي نيابة عن الدكتور أبو بكر زبير مفتي جمهورية تنزانيا.