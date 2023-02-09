الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحقيق مع مديري مدارس تخلفوا عن حضور برنامج تدريبي في قنا

التربية والتعليم
التربية والتعليم

تابع أبوالوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، اليوم الخميس، انعقاد البرنامج التدريبي تفعيل دور المدرسة في تنمية الوعي الطلابي بقيم الإنتماء الوطنى لمواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية، وحروب الجيل الخامس، والمنعقد بمركز التنمية المهنية، والذي يستهدف مديري المدارس بجميع المراحل، كما تابع فعاليات تدريب 105 متدربين على مستوى الإدارة علي المنهج الجديد لمادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي، تحت رعاية وتنفيذا لتعليمات وتوجيهات الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وأوضح مدير عام الإدارة، أن تنفيذ البرنامج التدريبي تضمن تفعيل دور المدرسة في تنمية الوعي الطلابي  بقيم الإنتماء الوطنى لمواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية، وحروب الجيل الخامس، لمديري المدارس، وجرى على مدار يومين لمديري مدارس المرحلة الابتدائية، ويومين لمديري المدارس المرحلتين الإعدادية والثانوية، مؤكدا على أنه تم إخطار جميع مديري المدارس بمواعيد انعقاد التدريب بواسطة مديري المراحل التعليمية بالإدارة.

وأكد الدردير أنه تقرر إحالة جميع مديري المدارس الذين تخلفوا عن حضور البرنامج التدريبي الخاص بمخاطر الألعاب الإليكترونية للشؤون القانونية للتحقيق، منوها على أن وزارة التربية والتعليم قد أولت هذا التدريب اهتماما كبيرا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت في وقت سابق عن انعقاد البرنامج التدريبي تفعيل دور المدرسة في تنمية الوعي الطلابي بقيم الإنتماء الوطنى لمواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية، وحروب الجيل الخامس، بجميع المديريات التعليم، على أن يكون التدريب تحت إشراف المديريات المباشر، وبالتنسيق مع مديري إدارات التدريب بالمديرية، وتوجيه التربية الاجتماعية، على أن يتم موافاة الوزارة بخطة التنفيذ الخاصة بكل مديرية بموعد أقصاه نهاية فبراير المقبل.

الألعاب الإلكترونية التربية والتعليم بقنا البرنامج التدريبي الاليكترونية التنمية المهنية الخامس الابتدائي الرياضيات

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