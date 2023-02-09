تحرير 24 محضرًا للمخابز البلدية بقرى الفشن في بني سويف

كلّف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، بتكثيف الرقابة التموينية على جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة، والتأكد من إنتاج الخبز بالمواصفات والوزن القانوني، ومراجعة ماكينات الصرف للمخابز للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وورد تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة محمد بكري، متضمنًا الإشارة إلى تحرير 24 محضرًا للمسؤولين عن المخابز البلدية ببعض قرى المركز، والتي تنوعت بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون للمواطنين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، وذلك خلال حملات قطاع التموين بالمركز، والتي استهدفت المرور على المخابز البلدية بدائرة المركز لضبط الأسواق وتشديد الرقابة على جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة.

كما تم الإشراف على انتظام سير العمل والانضباط الإداري بإدارتي التربية والتعليم والتموين، بجانب متابعة انتظام سير العمل وتقديم الخدمات بالمصالح الحكومية بدائرة الوحدة المحلية بلقرية إقفهص، حيث تم المرور على مقر الوحدة المحلية والوحدة البيطرية ومكتب التموين والجمعية الزراعية والوحدة الصحية والتضامن الاجتماعي بالقرية، وقد تم متابعة تقديم الخدمات الطبية والزراعية والاجتماعية للمواطنين، فضلا عن الاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف، للتأكد من الانضباط الإداري.