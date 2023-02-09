الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس شخص بحوزته 21 قطعة سلاح و120 طلقة بالبحيرة

حبس شخص
حبس شخص

قرر المستشار محمد البنهاوى وكيل النائب العام، برئاسة المستشار أحمد مجدى مدير نيابة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وسكرتارية محمد الجمل، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد له فى الموعد القانونى، وذلك على خلفية ضبطه بحوزته ٢١ قطعة سلاح ناري خرطوش وطبنجة حلوان، بالإضافة إلى 120 طلقة من ذات العيار، ومبلغ مالي.

وكان ضباط  الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتعاون مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة والأمن العام والأمن الوطنى، قد تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص مقيم بقرية نكلا العنب التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة، وبحوزته ٢١ قطعة سلاح ناري خرطوش وطبنجة حلوان، بالإضافة إلى 120 طلقة من ذات العيار، ومبلغ مالي وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات تفيد بقيام شخص، مقيم بناحية قرية نكلا العنب التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالاتجار فى الاسلحة غير المرخصة، متخذا من دائرة مركز شرطة إيتاى البارود مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم وبحوزته ٢١ قطعة سلاح ناري خرطوش، وطبنجة حلوان، بالإضافة إلى 120 طلقة من ذات العيار، ومبلغ مالي، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته الأسلحة المضبوطة والمبلغ المالي.

وحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة تم حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

إدارة البحث الجنائي أحد الأشخاص التحقيقات البحث الجنائى ب البحث الجنائ الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر الصحراوي

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