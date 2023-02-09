الصين تدين تصريحات جو بايدن «اللامسئولة إطلاقًا» حول شى جينبينغ

نددت الصين، الخميس، بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن "اللامسئولة إطلاقًا"، بعدما قال في مقابلة إن نظيره الصيني شي جينبينغ يواجه "مشاكل هائلة".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ لصحفيين "هذه التصريحات غير مسئولة إطلاقًا وتنتهك القواعد الأساسية للآداب الدبلوماسية".

وأضافت أن "الصين تعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن أنّ نظيره الصيني شي جينبينغ يواجه "مشاكل هائلة" خصوصًا على المستوى الاقتصادي.

وفي مقابلة مع قناة "بي بي إس" قال بايدن "جدوا لي زعيمًا عالميًا واحدًا على استعداد لتبادل منصبه مع شي جينبينغ ... لا أجد أحدًا".

ورأى أن "لدى هذا الرجل مشاكل ضخمة"، خصوصًا على صعيد "الاقتصاد الذي لا يعمل بشكل جيد"، مشيرًا إلى أنّ الزعيم الصيني "كان يتمتّع بإمكانات كثيرة".

وفي إشارة إلى أن الدعم الصيني لروسيا كان متحفظًا نسبيًا، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه على عكس ما "افترضه الجميع" في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، لم تكن بكين ملتزمة "بالكامل" بدعم موسكو.

واعتبر أن تحفظ شي جينبينغ يعود إلى رغبته في عدم التعرّض لمصير روسيا نفسه، التي فرض عليها الغرب عقوبات اقتصادية قاسية.

وقال بايدن الأربعاء "اتصلت به هذا الصيف لأقول له هذا ليس تهديدًا، مجرد ملاحظة: انظر إلى ما حدث لروسيا".

والتقى بايدن، بالرئيس الصيني بشي جينبينغ شخصيًا لأول مرة خلال فترة رئاسته، في نوفمبر الماضي، في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في بالي في إندونيسيا. وكان الزعيمان قد تحدثا عبر الهاتف أو عبر الفيديو خمس مرات.

وألغى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة إلى بكين كانت مقررة الأسبوع الماضي بعدما دخل منطاد صيني المجال الجوي الأمريكي، وأسقطه الجيش الأمريكي.