الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الدوم» يكشف أسماء أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الفن التشكيلى

الدوم
الدوم

أعلن برنامج الدوم، عن لجنة تحكيم مسابقة الفن التشكيلي بموسمه الثاني، والتي تعتبر أول مسابقة من نوعها في الوطن العربي، حيث تشكلت من الفنان أشرف رضا، والفنان سامح إسماعيل، والفنانة تريز أنطوان. 

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني؛ للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.
يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه، والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهوبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.

أعضاء لجنة تحكيم الشركة المتحدة للخدمات الشركة المتحدة الفنان أشرف رضا المتحدة للخدمات الفنون التشكيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

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