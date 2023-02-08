خبير: استطلاعات الرأى أثبتت أن 53% من الأمريكيين غير راضين عن بايدن

قال أحمد سيد أحمد، الخبير في الشئون الأمريكية، إن استطلاعات الرأي العام الأمريكية الأخيرة أثبتت أن 53% من الأمريكيين غير راضين عن الرئيس جو بايدن، في الملف الاقتصادي، وإدارة ملف أوكرانيا، يرون أن سياسته كان لها مردود على الداخل الأمريكي.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه بعد الحرب الروسية الأوكرانية انسحبت أمريكا من الشرق الأوسط وملأت الصين فراغها مما أثر على العلاقات بين أمريكا والشرق الأوسط، مؤكدًا أن بايدن عاد واعترف بأن الشرق الأوسط يمثل جزءًا هامًا لأمريكا ولا يمكن الانسحاب منه.

وتابع أن بايدن لديه اهتمام كبير بالاستعداد للانتخابات المقبلة ويركز على الاقتصاد لأنه الحاسم في العملية الانتخابية من خلال توسيع الضمان الاجتماعي وفرض ضرائب على الشركات والأثرياء، لذلك ركز على الرقائق الإلكترونية وخطة خفض التضخم، وتحول الشركات للطاقة المتجددة، ولكن السؤال عن مصدر تمويل هذه المشروعات.