الأربعاء 08 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أول رد من الرعاية الصحية عن إخلاء مستشفى 30 يونيو بالإسماعيلية

مستشفى 30 يونيو بالإسماعيلية
مستشفى 30 يونيو بالإسماعيلية

تابعت الوحدة المركزية للتدخل السريع وإدارة الأزمات والطوارئ بالهيئة العامة للرعاية الصحية، جهود فرع الهيئة بالإسماعيلية في السيطرة على عطل محدود بنظام الإطفاء الأيروسولي، أدى للتفريغ التلقائي لمسحوق الإطفاء لعدد من أسطوانات إطفاء الحريق بغرفة أسطوانات الإطفاء بمركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك بالإسماعيلية، وما تبعه من إجراءات احترازية لإخلاء بعض الأقسام الطبية والإدارية بالمركز لضمان سلامة كافة الأفراد.

قالت الرعاية الصحية إنه تمت السيطرة بشكل علمي وكامل على الأمر بدون أي إصابات أو رصد لحالات اختناق لأي من العاملين أو المرضى المحجوزين أو المترددين على المركز.

وأكدت أنه تم استئناف العمل، واستقبال المرضى منذ ساعات قليلة بكافة الأقسام الطبية بالمركز بعد إجراء كافة الاختبارات للأنظمة الإلكترونية للكشف عن الحرائق وأنظمة الإطفاء والتأكد من سلامتها، وجاهزيتها.

تقوم الإدارة العامة بمراجعة أنظمة المراقبة بالكاميرات ونظام "BMS_ Building Mangment System" للتحقق ورصد أي أخطاء مهنية أدت لهذا  العطل تستوجب اتخاذ  إجراءات قانونية.

وأهابت هيئة الرعاية الصحية بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات أو نقل معلومات مغلوطة من المصادر غيرالرسمية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

واستأنف مركز 30 يونيو لأمراض الكلى التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، جلسات الغسيل الكلوي بعدما تم إخلاء المركز من المرضى والعاملين بسبب إطلاق بودرة الحريق.

وتفقد الدكتور أحمد البرعي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية المركز، والتقى بالمرضى خلال جلسات الغسيل الكلوي، مؤكدًا أنه تم إجراء فحص شامل للمركز للتأكد من سلامة نظام التشغيل، كما تم تقييم جميع أجهزة الغسيل الكلوي قبل بدء جلسات الغسيل الكلوي.

وأوضح أن جلسات الغسيل الكلوي تسير بشكل طبيعي، وجميع المرضي يتلقون الجلسات في مواعيدهم المحددة.

عنوان مستشفى 30 يونيو الغسيل الكلوي مستشفى 30 يونيو الغسيل الكلوي الاسماعيلية مستشفى 30 يونيو الغسيل الكلوي مستشفى 30 يونيو الاسماعيلية الإسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

فيفا يحكم لصالح الزمالك ويلزم «كهربا» بدفع الغرامة وتهديده بالإيقاف

أول رد من الرعاية الصحية عن إخلاء مستشفى 30 يونيو بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا

شعر به سكان الأراضي المحتلة.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 ريختر