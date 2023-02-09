مواعيد عقد امتحانات شهرى فبراير ومارس لطلاب صفوف النقل

مع اقتراب موعد الترم الثاني للعام الدراسي الجاري 2022-2023 نعرض لكم مواعيد عقد امتحانات شهري فبراير ومارس لطلاب صفوف النقل والتي يتم من خلال هذه الامتحانات تضاف إلى المجموع النهائي للطلاب.



مواعيد عقد امتحانات شهري فبراير ومارس لطلاب صفوف النقل

نعرض لكم في التقرير التالي مواعيد عقد امتحانات شهري فبراير ومارس لطلاب صفوف النقل وفق ما أعلنه وزير التربية والتعليم في وقت سابق.

في الاجتماع الذي عُقد اليوم الأربعاء بين الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومديري المديريات التعليمية بجميع المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أوضح مواعيد عقد امتحانات شهري فبراير ومارس لطلاب صفوف النقل.

يكون اختبار شهر فبراير خلال الأسبوع الأول من مارس في المنهج الذي درسه طلاب صفوف النقل من الرابع الإبتدائي وحتى الثاني الثانوي خلال شهر فبراير.



ويكون موعد اختبار شهر مارس في الأسبوع الأول من شهر أبريل في المنهج الذي درسه الطلاب خلال شهر مارس.

موعد بداية ونهاية الفصل الدراسي الثاني 2023

يبدأ الترم الثاني للعام الدراسي الجاري 2022-2023 من يوم السبت القادم 11 فبراير 2023، ويستمر حتى 6 مايو، بحيث تكون مدة الدراسة خلال الترم الثاني 18 أسبوع.

امتحانات الترم الثاني 2023

وتكون امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من 6 مايو 2023.

وتكون امتحانات الدبلومات الفنية في 27 مايو 2023.

وتكون امتحانات طلاب الثانوية العامة بداية من 10 يونيو 2023 وتنتهي 11 يوليو 2023.



أهمية اختبارات فبراير ومارس 2023

ويكون اختباري فبراير ومارس خلال الترم الثاني هي استكمال للخطة التي نفذتها وزارة التربية والتعليم بداية من العام الدراسي الجاري، حيث تم عقد اختبارات شهري أكتوبر ونوفمبر في الترم الأول.

وتأتي خطة وزارة التربية والتعليم أن يكون هناك ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد:

- الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة، وهو اختبار فبراير في بداية الترم الثاني.

- الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني ويكون هو اختبار مارس.

- ثم يأتي اختبار نهاية الفصل الدراسي يكون في نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله، والتي تمثل اختبارات نهاية العام ونهاية الترم الثاني.

ويحصل الطالب في نهاية الترم الثاني على مجموع درجات الإختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أي فبراير أو الثاني أي امتحانات مارس 2023) ودرجة اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني ودرجات أعمال السنة المقدرة ب ٢٠ درجة.

ويكون توزيع درجات الطالب في كل مادة يتم حسابه كالتالي:

80% من درجة اختبار نهاية العام

و10% من درجة امتحان الشهر

وأخيرًا 5% على المواظبة والانضباط.