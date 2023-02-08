الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 5 أشخاص بتهمة انتحال صفة رجال شرطة وسرقة سيارة بمدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، بحبس 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة واستولوا على بضائع وأموال من سيارة نقل تابعة لشركة.

كان قد تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغا من سائق والمندوب المرافق له بأنهما حال استقلالهما سيارة نقل تابعة لإحدى شركات تجارة الأدخنة، والخاصة بتوزيع السجائر بدائرة القسم، فوجئا بسيارة يستقلها 5 أشخاص تقوم باستيقافهما منتحلين صفة رجال شرطة، وإنزالهما من السيارة والاستيلاء عليها بحمولتها (سجائر)، وكذا مبلغ مالى من متحصلات البيع، ولاذوا بالفرار.

على الفور وجه اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، وتم استهدافهم وضبطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال الصفة"، وأقــر أحدهم بأنه نظراً لطبيعة عمله فى مجال بيع السجائر بالكشك محل عمله، وتردد السيارة التابعة للشركة على الكشك واحتفاظ قائدها والمندوب المرافق له بمبالغ مالية كبيرة، اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة ما بحوزتهما من بضائع ومبالغ مالية.

وفى سبيل ذلك، اتفق مع باقي المتهمين على سرقة المجني عليهما، وقاموا بالتخلي عن السيارة المستولى عليها بإحدى المناطق الجبلية، واستولوا على ما بداخلها من بضائع ومبالغ مالية.

وتم بإرشادهم ضبط سيارة ملك أحدهم والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، والسيارة المستولى عليها بمكان التخلى عنها، ومبلغ مالى من متحصلات السرقة، وعدد من عبوات السجائر مختلفة الأنواع بمسكن أحدهم.

وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهامهم بسرقتهما.

مدينة نصر حبس 5 أشخاص انتحال صفة سيارة نقل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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