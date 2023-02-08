الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة البوروندى: نتطلع للاستفادة من الخبرات المصرية فى الرى والميكنة الزراعية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

أجرى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، فى ثانى أيام زيارته لدولة بوروندى، زيارة ميدانية لموقع قنطرة Rukarami التى تم إنشاؤها عام 1991، وهى عبارة عن قنطرة حجز بها ثلاث بوابات وترعة لتغذية مساحة تقدر بألف هكتار لزراعة محصولى الأرز والذرة.

وتقع القنطرة على أحد الأنهار الذى يقدر تصرفه بحوالى 50 مليون م3/ سنة وهو أحد المشروعات التى تقوم بها الحكومة البوروندية للاستفادة من الموارد المائية المتاحة واستقطاب جزء من مياه الأمطار عبر بعض المنشآت، ومن ثم زراعة مساحات زراعية يستفيد منها سكان المناطق النائية.

من جانبه، أكد الدكتور هاني سويلم، على أهمية هذه الزيارة الميدانية للتعرف عن كثب على احتياجات الجانب البوروندى والوقوف على طبيعة المشروعات القائمة حتى يتسنى إعداد دراسات تستند على المعرفة وتلبى الاحتياجات التنموية لبوروندى فى مجال الموارد المائية ومجالات تطوير أنظمة الرى لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة والتى تهتم بها دولة بوروندى، مضيفًا أن هذه الزيارة تدل على مستوى التعاون الاستراتيجى والترابط الوثيق الذى تتسم به العلاقات بين الدولتين.

وأعرب سانكتوس نيراجيرا، وزير البيئة والزراعة والثروة الحيوانية البوروندى، عن سعادته بهذه الزيارة الهامة لوزير الرى المصرى، وتطلعه للاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال تطوير الرى والميكنة الزراعية الحديثة.

واتفق الجانبان على دراسة  المقترحات المختلفة لسدود حصاد مياه الأمطار والمشروعات الزراعية القائمة عليها، ودراسة بعضها بطريقة أكثر تفصيلًا لاختيار أحدها للتنفيذ، كما تم التوافق على أهمية تبادل الخبرات بين الدولتين الشقيقتين لمواجهة التحديات التى يواجهها قطاع المياه وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة.

التعاون الإستراتيجي التنمية الزراعية الثروة الحيوانية الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية الموارد المائية والري تبادل الخبرات تطوير الري قطاع المياه

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