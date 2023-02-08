الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حفل تكريم ذوي الهمم بملعب مركز التنمية الشبابية بالسنبلاوين

جانب من الحفل
جانب من الحفل

نظمت ادارة شباب السنبلاوين حفل لتكريم أبناء إدارة شباب السنبلاوين من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، الأربعاء، بمشاركة مراكز الشباب التابعه لها طبقا للخطة العامة للنشاط الخاصة بالعام المالي 2023/2052.

شاركت في الاحتفالية اليوم بذوي الهمم والقدرات الخاصة مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب السنبلاوين وهم مركز شباب: "السلام، البلامون، كفر عزام، كفر ميت غراب، الزهايره، شبرا قباله، الحصاينة، ديو الوسطى، طنبول الكبرى، كفر طنبول القديم، كفر عبد الأمين، قرقيره، المخزن، طماى الزهايره، الزريقي، الرمزية، الوحده العربيه، شبرا سندي، كفر سعد، الأورمان، منشأه الرضا، برهمتوش، برقين، الجلايلة، كفر قنصوه، شبراهور، كفر غنام، ميت غراب، طنباره، البكارية، المقاطعه، كفر الروك".

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بحضور جاسر خالد مدير إدارة شباب السنبلاوين، و نانسى سمير مدير مكتب قادرون باختلاف بالمديرية، و عماد المرشدى المسئول المالي والإداري بمكتب قادرون باختلاف، وعزيزه حمدى منسق قادرون باختلاف، و محمد مصطفى كمال مسئول العلاقات العامة، و أشرف عبد السلام مسئول الشباب، وعمرو شوشه مسئول المعلومات بمركز التنميه الشبابية بالسنبلاوين وأخصائيات التخاطب، جهاد علام، و شيماء شكيب،و هدير إبراهيم، و إسراء أحمد حسن، و شيماء سمير، و دينا محمد.

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تضمنت فقرات الحفل كلمة جاسر خالد مدير إدارة شباب السنبلاوين، رحب فيها  بالحضور وبذوي الهمم والقدرات الخاصة، وأشاد بمركز التخاطب بمركز التنمية الشبابية والسادة القائمين على العمل داخل المركز، ودور إدارة شباب السنبلاوين فى دمج ذوي الهمم والقدرات الخاصة فى جميع الفعاليات والأنشطة والبرامج التى تنفذها الإدارة داخل مراكز الشباب.

كما شملت الإحتفالية أيضاً مسابقة رياضية وعروض فنية غنائية، وفقرة الأراجوز التى لاقت استحسان من المشاركين من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، وكذلك عروض للعرائس لإدخال الفرحة والبهجة على ذوى الهمم والقدرات الخاصة، وفى نهاية الإحتفالية تم توزيع الجوائز والهدايا على ذوى الهمم والقدرات الخاصة من مختلف مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب السنبلاوين، كما تم تكريم  نانسي سمير مدير مكتب قادرون باختلاف.

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تأتي الاحتفالية برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة التنفيذ جاسر خالد مدير إدارة شباب السنبلاوين، و مراد احمد رئيس مجلس الإدارة، و محمد محروس المدير التنفيذي بالمركز.

شباب السنبلاوين حفل تكريم السنبلاوين القدرات الخاصة مراكز شباب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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