بريطانيا تقدم مزيدا من الدعم لتركيا وسوريا في كارثة الزلزال

قالت بريطانيا اليوم الأربعاء، إنها ستقدم مزيدا من الدعم، بما يشمل أغراضا مثل الخيام والبطانيات، لمساعدة الناجين من زلزالين مدمرين وتوابعهما في تركيا وسوريا في ظل طقس شديد البرودة.



وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان "أولويتنا هي ضمان إعطاء مساعدة تنقذ الأرواح لمن هم في أمس الحاجة لها بالتنسيق مع الحكومة التركية والأمم المتحدة والشركاء الدوليين".



وقال وكالة رويترز ان الحكومة ذكرت بأن الأغراض التي سيتم إرسالها ستفي باحتياجات ما يصل إلى 15 ألفا من المتضررين من الكارثة. وتخطى عدد القتلى من الكارثة اليوم 11 ألفا.

وأعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا إلى 5894 قتيلًا و34810 جرحى.



وقال أوقطاي، اليوم، إن عدد المباني التي انهارت بشكل كامل في الزلزال، وصل إلى 5775 بناءً، مشيرًا إلى أن ‏هذه الأرقام كلها إحصاءات غير نهائية.

حصيلة ضحايا الزلزل المدمر

وبحسب وسائل اعلام محلية، اليوم الاربعاء، ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 11200 الأربعاء، حسبما أظهرت أرقام رسمية، فيما زال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.

وقال مسئولون وعاملون طبيون إن 8574 شخصًا قضوا في تركيا و2662 في سوريا، ما يرفع حصيلة القتلى الإجمالية إلى 11236، وفق وكالة رويترز الاخبارية.

وفي وقت سابق، ارتفع عدد ضحايا الزلزال في سوريا إلى 2662 وفاة و4985 مصابًا، وفقًا لما ذكره وزير الصحة السوري والدفاع المدني التابع للمعارضة ومنظمة "الخوذ البيضاء" اليوم الأربعاء.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش، قوله إن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 1262 وفاة و2285 إصابة وذلك في حصيلة غير نهائية.