الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أهالي المنوفية يؤدون صلاة الغائب على زوجين لقيا حتفهما في زلزال تركيا

صلاة الغائب على روح
صلاة الغائب على روح المتوفين

أدى العشرات من أهالي المنوفية، مساء الأربعاء، صلاة الغائب على زوجين مصريين توفيا خلال زلزال تركيا المدمر وذلك في مسقط رأسهما بقرية سلامون قبلي التابعة لمركز ومدينة الشهداء بالمنوفية، وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية؛ حزنًا على مصرعهما أثناء زيارة نجلهم في أنقرة. 

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وكشف أحد الأهالي أن الزوجين ذهبا إلى السعودية لابنهما الكبير وبعدها بأيام طارا إلى نجلهم الآخر الذي يدرس الطب في تركيا، مضيفًا أن المتوفين ذهبا لإجراء عملية جراحية في أنقرة وصادف تواجدهما حدوث زلزال قبل إجراء العملية واللذين لقيا مصرعهما على خلفيته.

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وسجلت مصر أول حالتين لضحايا زلزال تركيا المدمر وهما لزوج وزوجة من قرية سلامون قبلي التابعة لمركز الشهداء بالمنوفية، وهم أحمد سليمان محروس عتمان يبلغ من العمر ٥٩ عامًا، وزوجته هدى عبدالسلام الشافعي عتمان ٥٥ عاما في إسطنبول.

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وأكد نجل شقيقة المتوفى من قرية سلامون قبلي أنهم علموا بالحادث عن طريق محادثة تليفونية من نجل المتوفين والمقيم معهم بنفس العقار والذي لم يكن متواجد بالمنزل لحظة وقوع الزلزال وعندما عاد إلى المنزل وجده مهدما بالكامل.

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وأشار إلى أنه تم استخراج جثث الضحايا أمس الثلاثاء بعد أن لفظوا أنفاسهم الأخيرة تحت الأنقاض وهم بجانب بعضهم البعض مما آثار حزن الأهالي بقرية سلامون قبلي بمحافظة المنوفية.

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وأعلنت الأسرة بمسقط رأس المتوفين أنها ستتعد   اليوم لااداء صلاة الغائب على أرواح الضحايا في مسجد القرية بعد صلاة العصر وسيقام العزاء بدوار العائلة مساء اليوم.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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