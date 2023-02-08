الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء تدريب الخريجات الجامعيات على الاستشارات الزراعية ببني سويف

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الأربعاء، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي للخريجات الجامعيات على الاستشارات والممارسات الزراعية والإنتاجية الجيدة للنباتات الطبية والعطرية أو التمور، وذلك في إطار مشروع الاستشارات الزراعية التدريبي "UNIDO" الممول من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المشروع يستهدف تدريب الخريجات الجامعيات على الاستشارات في الممارسات الزراعية والإنتاجية الجيدة في مجال النباتات الطبية والعطرية، وذلك لتحقيق زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الخاص في مصر، وتسخير إمكاناتها الكاملة باعتبارهن رائدات أعمال وموظفات، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على تنمية الاقتصاد الوطني في هذا المجال الواعد في إطار رؤية الدولة المصرية 2030.

وأشار الدكتور ممتاز حجاب، عميد معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية ومدير المشروع، بأنه تم البدء فعليا لمراحل التدريب الاساسي واختيار الأفضل من المتدربات للالتحاق بالتدريب المتقدم للبرنامج التدريبي الدولي، والذي يعد جزء لا يتجزأ من رسالة المعهد في خدمة هذا القطاع وانطلاقا من دور جامعة بني سويف في تطبيق استراتيجية الدولة المصرية.

الاستشارات الزراعية الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الدكتور منصور حسن النباتات الطبية والعطرية جامعة بني سويف

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