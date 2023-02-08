أستاذ جيوفيزياء: حدود الصفائح المكونة للقشرة الأرضية مُعرضة لحدوث الزلازل

تحدث الدكتور نجيب أبو كركي، أستاذ الجيوفيزياء وعلم الزلازل، عن تأثير الهزات الأرضية التي تتعرض لها تركيا وسوريا عقب الزلازل، مؤكداً أن الاهتزازات الارتدادية تشكل خطرًا على المناطق التي تأثرت بشكل هائل من الزلزال الكبير، وستستمر لأسابيع وربما أكثر.

وأكد أبو كركي، خلال مداخلة عبر سكايب، على فضائية اكسترا نيوز، أنه لا يمكن أن تكون الهزات الارتدادية أكثر عنفًا من الزلزال الرئيسي الذي ضرب تركيا وسوريا، وإذ حدث ذلك فهذا يعني أنها هزة رئيسية وليست ارتدادية وما قبلها كان عبارة عن هزات سالفة للزلزال.

وكشف أستاذ الجيوفيزياء وعلم الزلازل، أن قوة الزلزال 7.8 ريختر ويستبعد تمامًا أن تتبعه هزات ارتدادية بقوة أكبر منه في القريب العاجل، إذ تم تفريغ كميات هائلة من الطاقة في تلك المنطقة، مشيرًا إلى أن أسباب حدوث الزلزال الكبير تكمن في تصادم بين حركتي الصفيحة العربية والصفيحة الأوروبية الآسيوية التي تضم تركيا وإيران والقوقاز.

وأكد أستاذ علم الزلازل، أن هذا يؤدي إلى تراكم الضغوط في الصخور، وبالتالي تنكسر فيحدث انتشار للموجات الزلزالية، لافتاً إلى أن هذه عملية دائمة منذ ملايين السنين وإلى ملايين السنين المقبلة.

كما أشار أستاذ الجيوفيزياء وعلم الزلازل، إلى أن حدود الصفائح المكونة للقشرة الأرضية مُعرضة لحدوث الزلازل، كما أن المنطقة التي تم تفريغ الطاقة الزلزالية منها في الوقت الحاضر ستستغرق وقتًا حتى تعود لبناء ضغوط إضافية.

وأكد أستاذ علم الزلازل، أن المنطقة التي يحدث بها زلزال كبير تستثنى من وجود زلزال مستقل كبير خلال فترة قريبة، وذلك حسب المتوفر حاليًا والتجارب وما نلاحظه بالنسبة للزلازل.