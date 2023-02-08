تباين أداء مؤشرات البورصة فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء

تباين أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأربعاء، وسط ارتفاع نسبي لمؤشرات السوق الرئيسية التي تقيس أداء الأسهم الكبرى والقيادية، قابلها تراجعات طفيفة للمؤشرات السوق الثانوية؛ تأثرًا بعمليات تبادل المراكز بين الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

واستقر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة عند مستوى تريليون و70 مليار جنيه بزيادة طفيفة بلغت 800 مليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 3.6 مليار جنيه.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" التعاملات عند مستوى 16948.08 نقطة بزيادة 0.28% عن إغلاقه السابق، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.65% مسجلا 2831.29 نقطة.

وامتدت التراجعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي خسر 0.72% من قيمته لينهي التعاملات اليوم عند مستوى 4277.88 نقطة.