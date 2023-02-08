الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 سنة لتاجر حشيش في سوهاج

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش المخدر والأقراص المخدرة بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد احمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز ساقلته عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز ساقلته عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر والأقراص المخدرة وترويجه على عملائه والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء.

وذلك عن طريق استقلاله التوك توك الخاص به وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم متلبسا وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع وزنت 197 جراما وعدد من الأقراص المخدرة ترامادول.

 وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

سوهاج الحشيش المشدد الاقراص المخدرة الحشيش المخدر

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