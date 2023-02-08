الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ريتشارد جير يحتفل مع ديان كيتون بعيد الحب بعد 40 سنة فى «Maybe I Do»

فيلم Maybe I Do
فيلم Maybe I Do

تستقبل دور العرض المصرية اليوم الأربعاء الموافق 8 فبراير الفيلم الرومانسي «Maybe I Do»، ضمن الاحتفالات بعيد الحب، وهو من بطولة ريتشارد جير، ولوك براسي، وديان كيتون، وإيما روبرتس، وسوزان ساراندون، وكتابة وإخراج مايكل جاكوبس، وذلك بعد أن بدأ عرضه تجاريا في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 27 يناير الماضي محققا ما يقرب من مليون ونصف كإجمالي إيرادات في البلاد التي عرض فيها. 

ويعتبر هذا الفيلم هو العمل السينمائي الأول الذي يقدمه المخرج مايكل جاكوبس، والذي اشتهر بتقديم العديد من المسلسلات التليفزيونية منها Boys Meets World و My Two Dads وCharles in Charge والذي قال عن فيلمه الجديد " أنظر إلي الحب والسعادة والزواج من خلال ست تجارب ووجهات نظر مختلفة إلي حد كبير، مما يؤدي إلي توازن مثير بين الكوميديا والدراما التي تقدمها أحداث الفيلم". 

كما يشهد الفيلم إعادة التعاون بين ريتشارد جير وديان كيتون بعد مرور 40 عاما منذ أن قدما معا فيلم Looking for Mr. Goodbar الذي عرض عام 1977، وقالت كيتون" لقد أحببت التعاون مرة اخري مع جير، والحقيقة لقد أحببت الفيلم وفريق العمل بالكامل، فلقد كانت تجربة رائعة، خاصة وإنني عملت مع جير بعد كل تلك السنوات". 

وتدور قصته في أجواءٍ رومانسية كوميدية، حول «ميشيل» و«ألين» اللذان يجسدهما إيما روبرتس ولوك براسي، اللذان قررا، بعد خلاف أخير، اتخاذ خطوة الزواج، ودعوة والديهما لتناول العشاء، لكن تأخذ الدعوة منعطفًا جذريًا حيث يكشف المقطع الدعائي أن العائلتين، الذين يؤدي أدوارهم ديان كيتون، وريتشارد جير، وسوزان ساراندون، وويليام ميسي، يعرف كل منهما الأخر بالفعل من التعاملات السابقة، ومع تطور الأمور نحو الأسوأ، يجب على الوالدين المساعدة في نصيحة الزوجين الشابين أثناء محاولتهم إخفاء أسرارهم عن بعضهم البعض. 

الفيلم يعرض بشكل محدود في مصر من خلال 23 حفلة في اليوم الواحد بسينما اركان وصن سيتي وجولدن ستارز إليت وسينما سيني بلكس جرين بلازا، وكايرو فيستيفال ومدينتي وVox مول مصر، وبوينت 90. 
 

Maybe I Do ريتشارد جير ديان كيتون عيد الحب الفيلم الرومانسي Maybe I Do

رئيس التحرير

وائل لطفي

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