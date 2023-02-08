ضبط 2 مليون قرص أدوية دون ترخيص في صيدلية بالقاهرة

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط المدير المسئول عن مخزن أدوية غير مرخص بشقة سكنية، تابع لصيدلية كائنة بمحافظة القاهرة.

وتبين بحوزته 80000 قرص أدوية “منشطات، عقاقير طبية” 2000000 قرص أدوية مختلفة الأنواع بدون مستندات مجهولة المصدر محفوظة بأماكن غير صالحة لتخزين الأدوية.

تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستخدمين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.