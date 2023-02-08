الأربعاء 08 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«مبروك كسبت».. حيلة محتالين للنصب على عملاء البنوك في المنيا

القبض على محتالين
القبض على محتالين

نجحت الأجهزة الأمنية في الداخلية، الأربعاء، في ضبط شخصين متورطين بالنصب والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني في المنيا.

أكدت التحريات تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبو بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية.

وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.

تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده عن قيام شخصين بالنصب والإحتيال على المواطنين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبحوزتهما مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، 3 هواتف محمولة.

بفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الإحتيال والدالة على نشاطهما الإجرامى المؤثم.

وتبين من الفحص ارتكابهما 4 وقائع بذات الأسلوب بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو الذى أسفر عنه الفحص والتحرى.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الداخلية المنيا الدفع الالكتروني بطاقات الدفع الالكتروني

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع النشر فى قصور الثقافة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال فى تركيا وسوريا إلى 11200

رفع جلسة دعوى مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة للقرار

«العفو الرئاسى» تُعلن إخلاء سبيل جميع المقبوض عليهم من جزيرة الوراق

اسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الاربعاء بالسوق المحلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

شعر به سكان الأراضي المحتلة.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 ريختر

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه