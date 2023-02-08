«مبروك كسبت».. حيلة محتالين للنصب على عملاء البنوك في المنيا

نجحت الأجهزة الأمنية في الداخلية، الأربعاء، في ضبط شخصين متورطين بالنصب والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني في المنيا.

أكدت التحريات تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبو بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية.

وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.

تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده عن قيام شخصين بالنصب والإحتيال على المواطنين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبحوزتهما مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، 3 هواتف محمولة.

بفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الإحتيال والدالة على نشاطهما الإجرامى المؤثم.

وتبين من الفحص ارتكابهما 4 وقائع بذات الأسلوب بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو الذى أسفر عنه الفحص والتحرى.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.