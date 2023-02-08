الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الغربية تشهد عملية تطوير شاملة لمستشفيات التأمين الصحي

مستشفى التأمين الصحي
مستشفى التأمين الصحي

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود هيئة التأمين الصحي بالمحافظة خلال شهري يناير وفبراير في استكمال أعمال التطوير بكافة المستشفيات التابعة للهيئة، وذلك بمستشفيات (المجمع الطبي النموذجي، مبرة المحلة، عيادة على ابن أبي طالب، مبرة طنطا وعدد من العيادات بالمراكز والمدن)، حيث تم تزويد مستشفى مبرة المحلة بغرفة تحضير الدواء وتجهيزها علي أعلي درجات التعقيم والتجهيز والتي تعمل بنظام التوزيع المركزي للأدوية حيث يتم تحضير كافة الأدوية بمكان واحد وتحت التعقيم بجهاز laminar flow cabinet.

وفي مستشفى المجمع الطبي النموذجي، تابع المحافظ الانتهاء من أعمال التطوير الحالية طبقا لمعايير الاعتماد بمستشفى الطوارئ بسعة ١٥ سريرا، تطوير قسم المغسلة، بالإضافة إلى تطوير قسم القسطرة ورعاية المرضى ما بعد القسطرة بقوة ٦ أسرة لخدمة مرضى القلب.

وأكد رحمي أنه تم تزويد عيادة علي بن أبي طالب بجهاز أشعة وتشغيله لخدمة المرضى وذلك ضمن خطة الفرع لإحلال وتجديد أجهزة الأشعة، كما أنه من المقرر تزويد عيادات كفر الزيات، بسيون وخالد بن الوليد بأجهزة أشعة وتركيبها وتشغيلها خلال شهر مارس القادم.

وأضاف المحافظ أنه تم تزويد مستشفى مبرة طنطا ومبرة المحلة والمجمع الطبي بأجهزة تحميض أوتوماتيك بالإضافة إلى ٣ أجهزة سونار حديثة دخلت الخدمة خلال الشهر الماضي.

ومن جانبه أكد الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالغربية أنه من المقرر تشغيل الأقسام الجديدة بالمجمع الطبي خلال أسبوع بعد استكمال أعمال الفرش والتجهيزات موضحا إدخال تقنيات جديدة في مجال قسطرة القلب TAVI (تغيير الشرايين باستخدام القسطرة)، بالإضافة إلى القسطرة المخية وإدراج خدمة القسطرة وتسليك الشرايين والأوردة الطرفية لمرضي الأوعية الدموية الذين يعانون من فشل بوظائف الكلى، وذلك في إطار خطة الفرع لإدخال خدمات تخصصية لخدمة جمهور الهيئة من المنتفعين.

الغربية تشهد عملية تطوير شاملة لمستشفيات التأمين

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